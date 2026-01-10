Društvo

HITNO SE OGLASIO MUP: Vanredna situacija proglašena na teritoriji ovih devet opština

В.Н.

10. 01. 2026. u 08:54

Vanredna situacija trenutno je proglašena na teritoriji devet opština, odnosno na celoj teritoriji grada Loznice, Valjeva, opštine Osećina, Mali Zvornik, Krupanj, Vladimirci, Majdanpek, Sjenica, kao i na delu teritorije opštine Prijepolje, saopštili su danas iz Sektora za vanredne situacije MUP-a.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО МУП: Ванредна ситуација проглашена на територији ових девет општина

Foto: Printscreen

Kako su naveli iz tog sektora od početka snežnih padavina, od 4. januara do jutros u 6 časova sektor za vanredne situacije imao je 72 intervencije, angažovano je 175 vatrogasaca-spasilaca, sa 77 vozila, 19 pumpi i tri čamca, prenosi RTS.

Najveći broj intervencija odnosio se na uklanjanje oborenih stabala, 45, crpljenje vode, asistencije ekipama hitne pomoći, a od 4. januara do danas evakuisano je 30 lica.

(Tanjug)

