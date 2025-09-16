OD 2009. SPASLI 32.000 LJUDI!: Sektor za vanredne situacije obeležava 16 godina postojanja

SEKTOR za vanredne situacije obeležava sutra 16. rođendan i proslavlja slavu vatrogasaca Presvete Bogorodice Neopalime kupine, na godišnjicu osnivanja ove službe u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Obeležavanje je počelo juče, otvorenim danama kada deca u celoj Srbiji obilaze vatrogasne stanice i upoznaju se sa radom vatrogasaca-spasilaca, a pripadnici sektora dobrovoljno daju krv.

Sektor za vanredne situacije

Inicijator stvaranja sektora, pokojni Predrag Marić, često je u šali govorio da je bio praktično jedini njegov pripadnik 17. septembra 2009, a danas operativnu srž ove službe čine pripadnici 162 operativne vatrogasno-spasilačke jedinice, a 3.701 dobro obučen i opremljen vatrogasac-spasilac je u svakom trenutku spreman da pruži maksimum u zaštiti i spasavanju građana. O tome svedoči podatak da su od 1. januara do 15 septembra 2025. pripadnici sektora intervenisali 31.014 puta i spasli 1.022 osobe!

foto: MUP Luka Čaušić sa kolegama na terenu

- Sektor za vanredne situacije postoji od 2009. godine i od tada su naši pripadnici spasli više od 32.000 ljudi, odnosno čitav jedan grad, a intervenisali smo više od 500.000 puta - kaže pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. - Pripadnici Sektora za vanredne situacije ne gase samo požare već tragaju za nestalim osobama, izvlače povređene iz smrskanih vozila nakon udesa, učestvuju u spasavanju života nakon elementarnih nepogoda, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata, uništavaju mine i eksplozivna sredstva... Vatrogasci-spasioci su ljudi koji u sebi nose najvrednije ljudske osobine hrabrost, plemenitost, humanost i poverenje u kolegu koji stoji pored njih. Ponosni smo i na činjenicu da smo prošle godine 15 puta pružili međunarodnu humanitarnu pomoć i bili četvrta zemlja u Evropi po broju ljudi poslatih u takve humanitarne misije.

Sektor za vanredne situacije Uklanjanje avio-bombe sa gradilišta Beograda na vodi

Načelnik sektora podeća da je i ove godine Srbija među prvima u Crnu Goru, uz helikoptersku jedinicu MUP, poslala i pripadnike Sektora za vanredne situacije kako bi pomogli u gašenju požara.

- U saradnji sa Ministarstvom informisanja i telekomunikacija, Republičkim hidrometeorološkim zavodom, Republičkim seizmološkim zavodom, Javnim preduzećima "Srbijavode" i "Vode Vojvodine", kao i SRBATOM, uspostavili smo sistem za prenos hitnih informacija građanima putem SMS poruka u slučaju opasnosti od elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće koja može da ugrozi veći broj građana i njihovu imovinu. To su neke stvari na koje smo izuzetno ponosni - kaže Čaušić.

Sektor za vanredne situacije Spasavanje povređenog sa planine

Istraživanje javnog mnjenja, koje je misija OEBS sprovela na teritoriji Srbije 2024, pokazalo je visok nivo poverenja građana Srbije u rad Sektora za vanredne situacije, a u februaru ove godine on je odlikovan Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblasti odbrane i bezbednosti, ukazom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Sektor za vanredne situacije, pored osnovnih vatrogasno-spasilačkih jedinica, raspolaže i sa 27 specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi sa 319 pripadnika i 114 čamaca. Timove čine pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica koji su zbog specifičnosti zadataka koje obavljaju prošli posebne specijalističke obuke i za koje je obezbeđena specijalna oprema. Pored redovnih aktivnosti i obaveza iz delokruga radnih mesta u vatrogasno-spasilačkim jedinicama, oni se po potrebi dodatno angažuju u slučaju poplava. Formirano je i osam specijalističkih timova za spasavanje iz ruševina sa 150 članova obučenih i opremljenih za reagovanje u slučaju zemljotresa ili urušavanja nekog objekta, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Sektor za vanredne situacije Vatrogasci u akciji

Opasnost u porastu





U PERIODU od 1. januara do 15. septembra ove godine evidentirano je 24.645 požara i eksplozija, što je povećanje u odnosu na 22.714 u istom periodu 2024. godine.

Od ukupnog broja požara i eksplozija, čak 17.795 bilo je na otvorenom prostoru, u odnosu na 16.448 u istom periodu prethodne godine.