Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: U ovom gradu se treslo tlo

В.Н.

15. 09. 2025. u 17:36

APARATI Republičkog seizmološkog zavoda Srbije registrovali su danas u 14.22 časa zemljotres na području grada Bora na dubini od pet kilometara.

ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ: У овом граду се тресло тло

Foto: Novosti

Jačina zemljotresa je bila 2 stepena po Rihterovoj skali, objavljeno je na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda.

Podsećamo, seizmolozi upozoravaju na 2 velika "šava" koja prolaze kod nad, žestok udar tek sledi.

