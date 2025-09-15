ZEMLJOTRES U SRBIJI: U ovom gradu se treslo tlo
APARATI Republičkog seizmološkog zavoda Srbije registrovali su danas u 14.22 časa zemljotres na području grada Bora na dubini od pet kilometara.
Jačina zemljotresa je bila 2 stepena po Rihterovoj skali, objavljeno je na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda.
Podsećamo, seizmolozi upozoravaju na 2 velika "šava" koja prolaze kod nad, žestok udar tek sledi.
Preporučujemo
ZEMLjOTRES POGODIO GRČKU: 4,1 stepen po Rihterovoj skali
15. 09. 2025. u 07:41
ZEMLjOTRES POGODIO IRAN: Skala premašila 4,5 stepeni
14. 09. 2025. u 07:38
BLAŽI POTRESI: Dva zemljotresa pogodila područje varošice Ušće
11. 09. 2025. u 10:45
SNAŽAN ZEMLjOTRES ZATRESAO BALKAN: Izmereno 3,8 stepeni po Rihteru
11. 09. 2025. u 07:25
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)