OBLACI, PA PROMENA: Evo kakvo nas vreme danas očekuje
VREME u Srbiji danas na severu i zapadu, posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok će od sredine dana biti suvo uz postepeno razvedravanje.
Vetar slab i umeren, ujutro i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni.
Vreme u Beogradu
Posle umereno oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, s vetrom slabim i umerenim, ujutro i pre podne severozapadnim, posle podne jugoistočnim.
Jutarnja temperatura od 13 do 15 stepeni, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 22. septembra, u utorak pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Narednih dana biće pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature, pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 stepeni.
(Sputnjik)
