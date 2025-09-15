OBLACI, PA PROMENA: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

VREME u Srbiji danas na severu i zapadu, posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok će od sredine dana biti suvo uz postepeno razvedravanje.

Foto: D.B.

Vetar slab i umeren, ujutro i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni.



Vreme u Beogradu

Posle umereno oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, s vetrom slabim i umerenim, ujutro i pre podne severozapadnim, posle podne jugoistočnim.

Jutarnja temperatura od 13 do 15 stepeni, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 22. septembra, u utorak pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Narednih dana biće pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature, pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 stepeni.

(Sputnjik)