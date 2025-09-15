Društvo

OBLACI, PA PROMENA: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

Novosti online

15. 09. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas na severu i zapadu, posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok će od sredine dana biti suvo uz postepeno razvedravanje.

ОБЛАЦИ, ПА ПРОМЕНА: Ево какво нас време данас очекује

Foto: D.B.

Vetar slab i umeren, ujutro i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni Celzijusa.

Vreme u Beogradu

Posle umereno oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, s vetrom slabim i umerenim, ujutro i pre podne severozapadnim, posle podne jugoistočnim.

Jutarnja temperatura od 13 do 15 stepeni, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 22. septembra, u utorak pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Narednih dana biće pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature, pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 stepeni.

(Sputnjik)

