ISHODI TUŽBI PROTIV NATO KRAJEM GODINE Aleksić: Pri kraju postupak za prve slučajeve obolelih zbog uranijuma (FOTO)

VIŠE od četvrt veka nakon NATO bombardovanja 1999. godine, pravosudna bitka za naknadu štete zbog posledica upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom ulazi u sudske faze čiji se ishodi iščekuju sa nestrpljenjem. Advokat Srđan Aleksić iz Niša, zajedno sa timom domaćih i međunarodnih eksperata, preuzeo je vodeću ulogu u podnošenju tužbi i zastupanju ljudi obolelih od raka i njihovih porodica, dok se iz Republike Srpske sve glasnije govori o pokretanju sličnih postupaka i kolektivnim zahtevima za obeštećenje.

Srđan Aleksić, Foto V. Danilov

Posle godina prikupljanja dokaza, medicinskih analiza i pravnih priprema, tužbe koje su građani Srbije i Republike Srpske podneli protiv NATO ulaze u ključnu fazu. Prema informacijama iz kancelarije advokata Aleksića, prve odluke u ovim predmetima mogle bi se očekivati do kraja ove, ili početkom sledeće godine.

- Postupak u Srpskoj je specifičan, kao i u Srbiji, pa ćemo imati posebnu strategiju. Pojavljuju se i građani iz Federacije BiH oboleli od karcinoma i sa njima ćemo posebno razgovarati. Za obe zemlje sigurno imamo put i način - biopsije i analize u Italiji nanotehnologijom, kojima se potvrđuje prisustvo teških metala i osiromašenog uranijuma u telima boraca angažovanih tokom rata. Republika Srpska je takođe zagađena osiromašenim uranijumom - procene govore o oko dve tone bačene na njenu teritoriju, što je ogromna količina otrova na tako malom prostoru. Najteže su pogođeni Han Pijesak, Istočno Sarajevo, Bratunac, Kalinovik i Foča, gde je oboleo veliki broj ljudi, posebno boraca. Zajedno sa kolegom Tartaljom pripremamo tužbe i za građane i borce Republike Srpske po modelu koji je u Italiji već doneo preko 500 pravosnažnih presuda u korist vojnika obolelih od karcinoma - objašnjava Aleksić.

On podseća da je u Srbiji najpoznatiji slučaj pukovnika Dragana Stojanovića, koji je prvi tužio NATO zbog posledica izloženosti uranijumu na Kosovu i Metohiji. Iako je tužilac u međuvremenu preminuo, postupak se vodi dalje i očekuje se uskoro odluka Višeg suda u Beogradu. U istom sudu su u pripremi i druge tužbe.

Italija kao dobar primer I DOK NATO insistira na imunitetu pred nacionalnim sudovima, slučajevi iz Italije pokazuju da je moguće doći do presuda i obeštećenja. Za mnoge obolele ovo nije samo pravna, već i moralna i zdravstvena bitka koja traje više od dve decenije, a koja sada ulazi u završnu fazu.

U kancelariji Aleksića navode da je do sada urađeno 75 analiza tkiva i krvi bivših vojnika i policajaca na nanotehnološkim institutima u Italiji, od kojih je u 72 dokazana ogromna količina osiromašenog uranijuma u organizmu. Ti nalazi bi trebalo da budu glavni dokazni materijal pred sudom. U Italiji presude koje su se donosile iznose od 500.000 do dva miliona evra odštete po tužiocu, a u Srbiji su zahtevi postavljeni na 100.000 evra po obolelom, uz očekivanje da se iznosi vremenom povećaju.

- Ovaj postupak protiv NATO zbog upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom traje već osam godina, a prva tužba je podneta još 2002. godine. U slučaju pukovnika Vojske Srbije Dragana Stojanovića, NATO se izjasnio da ima imunitet i da protiv njega ne može da se pokrene postupak. Mi i dalje čekamo odluku suda, protivili smo se takvom njihovom navodu u podnesku koji su dostavili sudu i postupak i dalje traje. S obzirom na to da je u pitanju tužba gde je tuženo lice strani državljanin, parnični postupak je komplikovaniji, pa traje po šest meseci, tako da očekujemo do kraja ove godine, početkom sledeće, da taj postupak bude završen i da vidimo šta ćemo. Obratićemo se, ako treba i Strazburu, jer je upotreba municije sa osiromašenim uranijumom na Republiku Srbiju 1999. zločin protiv čovečnosti, ekocid i zločin protiv Boga jer nam je otrov ostavljen za večnost. Mnoge generacije iza nas imaće probleme zbog kontaminacije životne sredine - kaže za "Novosti" Aleksić.

Građani koje zastupa njegova kancelarija u ovom postupku su pre svega vojnici, policajci, rezervisti, aktivna vojna lica koja su boravila na Kosovu i Metohiji.

- Imam klijenta iz Vršca koji je dobio kancer štitne žlezde a analize su potvrdile da u telu ima teške metale i taj spor će uskoro biti završen. Postupak se vodi na isti način kao i u Italiji, prateći sudsku praksu kolege Tartalje. Naša strategija je da biopsijama i analizama utvrdimo prisustvo uranijuma u telu svakog borca, kao kod italijanskih vojnika. Kod nas su sudske takse velike, ali mi se nadamo da ćemo kao u Italiji uspeti da dokažemo uzročno-posledičnu vezu i obezbedimo pravičnu naknadu - ističe Aleksić.

Advokat Anđelo Tartalja, koji u Italiji već 25 godina vodi procese za vojnike obolele od karcinoma, uključen je i u pripreme tužbi iz Srbije i Republike Srpske. Kako kaže za "Novosti", veza između uranijuma i razvoja nanopartikula teških metala koje izazivaju tumorska oboljenja danas je nepobitno utvrđena u Italiji i svetu.

- U Srbiji nameravamo da zaštitimo sve vojnike i građane koji su oboleli. Jasno je da država koja daje imunitet NATO time preuzima svu odgovornost. U BiH, tamo gde država ne štiti svoje građane, bićemo prinuđeni da postupamo i protiv same države - ističe Tartalja. n