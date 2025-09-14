Društvo

CENTRALNA MANIFESTACIJA U GADŽINOM HANU: Srbija i Republika Srpska sutra obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

В.Н.

14. 09. 2025. u 11:33

DAN srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave 15. septembar zajednički obeležavaju Srbija i Republika Srpska, a sutra će centralna manifestacija biti održana u Gadžinom Hanu, kod Niša.

ЦЕНТРАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ГАЏИНОМ ХАНУ: Србија и Република Српска сутра обележавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Foto I. Radulović

Povodom obeležavanja ovog dana tokom sedmice biće održan i parlamentarni forum, kao i zajednička sednica Vlada Srpske i Srbije u Beogradu, a obeležavanje se završava 20. septembra vojnom paradom „Snaga jedinstva“ koja će biti održana ispred Palate „Srbija“ u Beogradu.

BONUS VIDEO:

🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRVA MEDALJA U ISTORIJI: Studenti Univerziteta u Novom Sadu osvojili bronzu na svetskom takmičenju u programiranju
Društvo

0 0

PRVA MEDALJA U ISTORIJI: Studenti Univerziteta u Novom Sadu osvojili bronzu na svetskom takmičenju u programiranju

PRVI put, srpski studenti osvojili su medalju na svetskom takmičenju u programiranju (International Collegiate Programming Contest – ICPC). Na pobedničkom postolju u Bakuu, sa bronzanim odličjem našao se tim Univerziteta u Novom Sadu. Ovo je prva medalja za naše akademce u 49 godina dugoj istoriji ovog najprestižnijeg svetskog takmičenja u programiranju.

14. 09. 2025. u 12:31

VELIKI OBRT: Stiže snažna promena vremena
Društvo

0 1

VELIKI OBRT: Stiže snažna promena vremena

VREME u Srbiji nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa.

14. 09. 2025. u 01:00

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)