POVRATAK LETA I 30 STEPENI, PA NEVREME: Ovog dana pogoršanje vremena

В. Н.

12. 09. 2025. u 15:00

PRVI dan vikenda doneće Srbiji sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Na severu će biti umereno oblačno, naročito u Vojvodini.

Maksimalna temperatura biće od 28 do 32, u Beogradu do 30 stepeni.

Ponovo će jugoistočni vetar biti u pojačanju i u košavskom području biće jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima, navodi se u najnovijoj prognozi meteorologa Đorđa Đurića.

U nedelju novo pogoršanje vremena.

Sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta i ciklona, uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i to već ujutro i pre podne u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima.

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode, uz grad, olujni vetar, obilnije pljuskove i jače gromove. Jugostočni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.

Maksimalna temperatura biće od 24 na severozapadu do 30 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu do 26 steopeni.

Početkom sledeće sedmice stabilizacija vremena.

U ponedeljak svežije, a od utorka toplije.
Maksimalna temperatura u ponedeljak od 23 do 27, a već u utorak do 30 stepeni.

