POVRATAK LETA I 30 STEPENI, PA NEVREME: Ovog dana pogoršanje vremena
PRVI dan vikenda doneće Srbiji sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Na severu će biti umereno oblačno, naročito u Vojvodini.
Maksimalna temperatura biće od 28 do 32, u Beogradu do 30 stepeni.
Ponovo će jugoistočni vetar biti u pojačanju i u košavskom području biće jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima, navodi se u najnovijoj prognozi meteorologa Đorđa Đurića.
U nedelju novo pogoršanje vremena.
Sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta i ciklona, uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i to već ujutro i pre podne u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima.
Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode, uz grad, olujni vetar, obilnije pljuskove i jače gromove. Jugostočni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.
Maksimalna temperatura biće od 24 na severozapadu do 30 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu do 26 steopeni.
Početkom sledeće sedmice stabilizacija vremena.
U ponedeljak svežije, a od utorka toplije.
Maksimalna temperatura u ponedeljak od 23 do 27, a već u utorak do 30 stepeni.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)