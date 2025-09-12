PRIVREMENE MERE U VAZDUHOPLOVNOJ: Razrešen Školski odbor i imenovan novi
Zbog opstrukcija dela nastavnika i Školskog odbora Srednje škole „Vazduhoplovna akademija" koje onemogućavaju izvođenje nastave i ugrožavaju pravo učenika na obrazovanje, Ministarstvo prosvete uvodi privremene mere u ovu obrazovnu ustanovu, na osnovu mera naloženih vanrednim inspekcijskim nadzorom.
-Ovom odlukom se razrešava Školski odbor i imenuje privremeni, čiji je zadatak da omogući uslove za izvođenje nastave - navodi se u saopštenju. - Ministarstvo prosvete podseća grupu zaposlenih u Srednjoj školi „Vazduhoplovna akademija" koja onemogućava rad škole da blokada obrazovno-vaspitnog procesa predstavljaj grubo kršenje zakona i ugrožava pravo učenika na obrazovanje.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)