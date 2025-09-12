Društvo

PRIVREMENE MERE U VAZDUHOPLOVNOJ: Razrešen Školski odbor i imenovan novi

Branka Borisavljević

12. 09. 2025. u 13:22

Zbog opstrukcija dela nastavnika i Školskog odbora Srednje škole „Vazduhoplovna akademija" koje onemogućavaju izvođenje nastave i ugrožavaju pravo učenika na obrazovanje, Ministarstvo prosvete uvodi privremene mere u ovu obrazovnu ustanovu, na osnovu mera naloženih vanrednim inspekcijskim nadzorom.

Foto N.Skenderija

-Ovom odlukom se razrešava  Školski odbor i imenuje privremeni, čiji je zadatak da omogući uslove za izvođenje nastave - navodi se u saopštenju. - Ministarstvo prosvete podseća grupu zaposlenih u Srednjoj školi „Vazduhoplovna akademija" koja onemogućava rad škole da blokada obrazovno-vaspitnog procesa predstavljaj grubo kršenje zakona i ugrožava pravo učenika na obrazovanje.

