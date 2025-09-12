Društvo

IZGOVORITE OVE REČI ZA ZDRAVLJE: Danas se slavi prenos moštiju svetog Aleksandra Nevskog

В.Н.

12. 09. 2025. u 07:19

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog Aleksandra Nevskog, odnosno prenos njegovih moštiju.

ИЗГОВОРИТЕ ОВЕ РЕЧИ ЗА ЗДРАВЉЕ: Данас се слави пренос моштију светог Александра Невског

Foto: Printskrin/SPC

Sveti Aleksandar Nevski bio je sin kneza Jaroslava, a od malena bio je srcem okrenut ka Bogu. Bio je pravdoljubiv, žalostivan, istinski pobožan, prezirao je sujetu sveta. Od rane mladosti zavoleo je Hrista, uvek bio željan svete mudrosti svetih Otaca, a najviše je voleo da noći provodi u molitvi.

Godine 1236. postao je novogorodski knez, a pobedio je Švede na reci Nevi i zato je prozvan Nevski. Silnim ga je činila vera u Božju pomoć i vojnicima je pre bitku govorio: "Bog je ne u sili nego u pravdi".

Jednom prilikom javili su se svetitelji Boris i Gljeb jednom njegovom vojvodi i obećali svoju pomoć velikom knezu.

Nakon što je postao veliki Vladimirski knez, Aleksandar se mnogo trudio na podizanju i uređenju Ruske zemlje, koja je u to vreme patila od tatarskog nasilja. Nije bio samo zaštitnik i čuvar Pravoslavlja nego i neustrašivi ispovednik svete pravoslavne vere.

U Zlatnoj Ordi tatarskoj nije hteo da se pokloni idolima niti da prođe kroz oganj. Tom prilikom rekao kanu Batiju:

"Tebi ću se pokloniti, jer te Bog počastvova carstvom, a tvari, idolima, neću se pokloniti. Hrišćanin sam, i ne klanjam se tvari; klanjam se Bogu, Jednome u Trojici slavljenome koji je stvorio nebo i zemlju; Njemu služim i Njega počitujem".

Zbog njegove mudrosti, hrabrosti, telesne snage i krasote uvažavao ga i tatarski kan. Zidao je mnoge crkve i činio bezbrojna dela milostinje.

Dvadeset sedam godina knezovao je trošeći celo svoje biće u hristočežnjivim podvizima i trudovima. Najzad, osećajući da mu se približava odlazak iz ovoga sveta, on je primio monaštvo i monaško ime Aleksije, pričestio se svetim Tajnama, i upokojio se blaženo 14. novembra 1263. godine, u svojoj 43. godini.

Sahranjen je u manastiru Roždestva Presvete Bogorodice, u Vladimiru. Pri sahrani, kada je mitropolit hteo da mu stavi u ruku oproštajnu gramatu, on je sam, kao živ, otvorio ruku i uzeo gramatu.

Godine 1381. mošti svetog kneza su otkrivene i položene u sabornoj crkvi manastira. Godine 1724. po naređenju cara Petra Velikog, česne mošti svetoga kneza su prenete u Petrograd, u Aleksandro-Nevsku lavru, gde počivaju i sada.

Na današnji dan valja izgovoriti ove reči za zdravlje porodice i najbližih:

"Nebesnih vojinstav arhistratiže, molim tja prisno mi nedostojniji, da tvojimi molitvami ogradiši nas krovom krilu neveščestvenija tvojeja slavi, sohranjujušče ni, pripadajuščija prilježno i vopijuščija, ot bjed izbavi ni, jako činonačalnik višnjih sila."

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

OSTALI SU BEZ OCA, ALI IM MAJKA DAJE SNAGU: Neverovatna priča o četvoro dece iz Srbije koji su pravi genijalci (VIDEO)
OSTALI SU BEZ OCA, ALI IM MAJKA DAJE SNAGU: Neverovatna priča o četvoro dece iz Srbije koji su pravi genijalci (VIDEO)

ONI su Ilija (15), Jovana (16), Vasilije (18) i Stefan (10) Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla". Na međunarodnim takmičenjima iz matematike, informatike, fizike, biologije, muzike, astrofizike... osvojili su više od 300 medalja. Zajedno sa mamom Jelenom, glavni su junaci prve epizode našeg novog video-serijala "Šampioni u fokusu", koja je juče premijerno prikazana na jutjub-kanalu "Novosti" i našoj video-platformi.

VREME DANAS: Oblačno jutro, pa promena
VREME DANAS: Oblačno jutro, pa promena

VREME u Srbiji danas nakon pretežno oblačnog jutra, tokom dana promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

