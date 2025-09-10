UPOZORENJA ĆE STIZATI SAT UNAPRED: Oglasio se RHMZ - najavio nepogode sa gradom i jakim vetrom
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na lokalnu pojavu nepogoda sa gradom i jakim vetrom.
Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u četvrtak izolovano će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom (sa većom verovatnoćom pojave nepogode u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji).
Za konrektne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred.
Vreme narednih dana
Do nedelje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, a samo još u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom.
Početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i umereno toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo ispod i oko 30 stepeni.
