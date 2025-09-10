SPREMITE SE ZA PREOKRET: Vreme danas promenljivo oblačno i toplo - očekuje nas i kiša
VREMENSKA prognoza za sredu, 10. septembar 2025.
Vreme u Srbiji
Promenljivo oblačno i toplo.Posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se mestimična kiša, pljuskovi i grmljavina.
Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine.
Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku.
Vreme u Beogradu
Promenljivo oblačno i toplo.Kasno posle podne, uveče i tokom noći očekuje se povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina.
Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne i uveče u pojačanju.Najniža temperatura od 18 do 20 stepeni, a najviša dnevna oko 31.
Vreme narednih dana
Do nedelje se očekuje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, a samo još u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom.
Početkom sledeće sedmice očekuje se pretežno sunčano i umereno toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo ispod i oko 30 stepeni.
(Sputnjik)
