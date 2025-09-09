KORENI ZOVU: Anđela iz Luksemburga vratila se u Ivanjicu zbog topline doma
ŠEST godina života u Luksemburgu naučile su Anđelu Milutinović iz Ivanjice disciplini i tačnosti, ali su je i podsetile koliko topline i bliskosti nosi svakodnevica u Srbiji. Posle iskustva u jednoj od najuređenijih evropskih zemalja, odlučila je da se vrati kući, tamo gde osmeh i spontana reč znače više od pravila i sistema.
Život u Luksemburgu, ističe Anđela, ostavio je trag koji će nositi celog života. Anđela Milutinović iz Ivanjice, student završne godine Poljoprivrednog fakulteta, odlučila je da se oproba u ugostiteljstvu i da izbliza oseti kako izgleda život u jednoj od najuređenijih zemalja Evrope.
- Radila sam u restoranu, okružena ljudima različitih nacionalnosti i kultura. Kroz taj posao naučila sam koliko disciplina, tačnost i posvećenost mogu da oblikuju svakodnevicu - ističe Anđela. Danas se i dalje bavi ugostiteljstvom, ali na svom terenu u Srbiji, gde se oseća kao kod kuće među svojim ljudima.
Šest godina boravka u Luksemburgu pokazale su kako izgleda sistem u kojem sve funkcioniše.
- Javni prevoz je tačan u minut, ulice su čiste, ljudi uredni i posvećeni poslu. Grad odiše sigurnošću i tišinom, a društvo je organizovano tako da svakome pruži stabilnost.
Ipak, ono što se na početku činilo kao prednost, kasnije je postalo teret.
- Ta tišina vremenom mi je postala preglasna. Ljudi su korektni, ali distancirani. Razgovori se retko preliju u bliskost, a prijateljstva se grade sporo i uz oprez - ističe Anđela.
- Nedostajala mi je ona srpska spontanost, kada neznanac u redu za hleb prozbori šalu, kada se komšija seti da pita kako si, kada se razgovor vodi više srcem nego pravilima.
Za Ivanjčanku Anđelu, poređenje dve zemlje jasno je:
- Luksemburg ima red, ali Srbija ima toplinu. Možda ovde svakodnevica ume da bude neuredna, a život izazovan, ali naša srdačnost i iskrenost daju posebnu vrednost.
Svojim rečima, dodaje da odluka nije bila teška:
- Zato sam se vratila. Moj dom je tamo gde osećam da pripadam, među ljudima koji žive otvorenog srca, gde se svaki osmeh računa i gde svaki dan nosi smisao, u zemlji koja, uprkos svim manama, ima dušu.
Iskustva poput Anđelinog podsećaju da je važno ceniti ono što imamo. Red i stabilnost jesu vredni, ali toplina doma i zajedništvo ostaju najveće bogatstvo koje Srbija treba da čuva i neguje.
(Srpskiugao)
