OLUJNI OBLACI JURE PREMA SRBIJI: Dva dela zemlje prva na udaru nevremena
SRBIJA je i dalje pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska, uz vedro i tropski toplo vreme, a i današnje temperature biće iznad 30 stepeni, što su vrednosti kao usred leta.
Istovremeno, ostatak kontinenta pod uticajem je snažnog ciklona sa severa Atlkantika, a oblačni i padavinski sistemi premeštaju se preko Španije, Francuske i Nemačke, a snažni grmljavinski procesi preko zapadnog Mediterana i Alpa. Sledeći na udaru biće centralni deo Mediterana, Italija i oblast Alpa, a od sutra i oblast Jadranskog mora i severozapad Balkana.
Ovi sistemi brzo se premeštaju na istok preko našem području, tako da se već sutra očekuje potpuno naoblačenje, na severu i pljuskovi sa grmljavinom i to će biti uvodu u jaču promenu vremena.
Već uveče i tokom noći u zapadnim i severozapadnim, a u četvrtak i u ostalim predelima očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i krakotrajne grmljavinske nepogode, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Iako će biti uslova za grad, gromove, olujni vetar i obilne padavne, vremenske nepogode u Srbiji neće biti nalik onim u regionu i na Mediteranu, kao i u oblasti Alpa.
Ipak, zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
U petak razvedravanje. U subotu pre podne sunčano, posle podne i uveče ponegde pljuskovi sa grmljavinom.
U nedelju novo naoblačenje, posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom. U sredu i za vikend u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.
Maksimalna temperatura u sredu od 30 do 34 stepena, u četvrtak od 25 do 31 stepen.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: MUNjE NAD BEOGRADOM
