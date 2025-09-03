Društvo

DVA OKRUGA NA UDARU: Najnovije upozorenje RHMZ - nevreme će pogoditi ove delove Srbije

В. Н.

03. 09. 2025. u 14:24

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se u naredna dva sata očekuju intenzivni pljuskovi, grmljavina i grad na jugu Mačvanskog i Kolubarskog okruga.

ДВА ОКРУГА НА УДАРУ: Најновије упозорење РХМЗ - невреме ће погодити ове делове Србије

Foto: Unsplash

Jaka konvektivna oblačnost koja na jugu Mačvanskog okruga uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno grad i olujni vetar, premeštaće se u naredna dva sata preko Mačvanskog i Kolubarskog okruga i kretaće se u pravcu između Krupnja i Osečine, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi na zapadu, istoku, jugozapadu i jugoistoku Srbije i na Kosovu i Metohiji. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA