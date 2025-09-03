DVA OKRUGA NA UDARU: Najnovije upozorenje RHMZ - nevreme će pogoditi ove delove Srbije
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se u naredna dva sata očekuju intenzivni pljuskovi, grmljavina i grad na jugu Mačvanskog i Kolubarskog okruga.
Jaka konvektivna oblačnost koja na jugu Mačvanskog okruga uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno grad i olujni vetar, premeštaće se u naredna dva sata preko Mačvanskog i Kolubarskog okruga i kretaće se u pravcu između Krupnja i Osečine, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.
Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi na zapadu, istoku, jugozapadu i jugoistoku Srbije i na Kosovu i Metohiji.
