VOJVODA ĐUJIĆ O ITALIJANIMA: Spasavali su srpska sela, koristio sam njihovu odbojnost prema Nemcima i NDH

VOJVODA Momčilo Đujić objasnio je u intervjuu koji je dao za NIN da njegova saradnja sa Italijanima nije bila kolaboracija nego diplomatija

vikipedia

- Koristio sam njihovu odbojnost prema Nemcima i NDH, nesuglasice oko podele zone uticaja. Italijani su mislili da večno ostaju u pojasu Jadrana, pa su želeli da za sebe imaju Srbe. Oni su hranili mojih 6.000 izbeglica tokom rata, što su iz Bosne pobegle od ustaškog noža, davali mi opštinu da se branim od ustaša i komunista. Kako da ih tučem kad oni rade ono što bih morao ja da radim?! Oni su često dolazili do planova o likvidaciji srpskih sela, pa su ih evakuisali na sigurno mesto, štitili ih od pomahnitale Endehazije - objasnio je vojvoda Momčilo.

Kazao je i da je izveo 1945. godine 10.000 mladih ljudi.

- Stvoreno je 10.000 porodica u Americi, Engleskoj, Australiji. A te porodice su dovodile svoje rođake. Kad bih ja imao vremena da pravim statistiku, da se ne razmećem i hvalim, časno i čiste savesti mogu reći da mogu da govorim u ime 100.000 Srba - kazao je vojvoda.

Vojvoda Đujić preminuo je 11.09.1999. godine u Kaliforniji.

(alo.rs)