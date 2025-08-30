Društvo

VETAR ČUPAO DRVEĆE IZ KORENA: Olujno nevreme pogodilo Čačak

В.Н.

30. 08. 2025. u 16:12

GRAD Čačak i okolinu oko 14 časova zahvatilo je nevreme praćeno pljuskom i jakim vetrom koji je izazvao lomljenje i čupanje drveća iz korena.

Foto: Printscreen/RTS

U Ulici Devet Jugovića u samom centru Čačka drvo je usled jakog vetra palo na kolovoz, ali iako se radi o jednoj od prometnijih ulica u gradu nije palo na automobile koji su se u tom trenutku njome kretali.

Drveće je padalo i u čačanskom naselju Mrčajevci.

Prilikom pada jednog drveta oštećen je automobil koji je bio parkiran u njegovoj blizini. Osim materijalne štete i usporenja saobraćaja u ovom nevremenu nije bilo povređenih osoba. 

