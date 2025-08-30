VIŠE OD 20 MM KIŠE ZA KRATKO VREME: RHMZ izdao novo upozorenje
DANAS nas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, posebno u drugom delu dana, najavio je RHMZ
Pre podne će u većini krajeva biti suvo, uz moguću sporadičnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska.
Međutim, popodne, uveče i tokom noći očekuje se češća pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom.
Na pojedinim lokalitetima, naročito u jugozapadnim i južnim delovima Srbije, moguće su kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama u kratkom periodu, kao i pojavom grada.
Vetar će biti slab do umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju jak južni i jugoistočni, a tokom dana u skretanju na zapadni i severozapadni.
U zonama jakih grmljavinskih oblaka mogući su i kratkotrajni olujni udari.
Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 stepeni Celzijusa na severu i zapadu do 33 stepena na jugu i istoku zemlje.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije za subotu i nedelju, 30. i 31. avgust 2025. godine.
Usled nestabilnih vremenskih prilika, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji mogu usloviti više od 20 milimetara padavina u kratkom vremenskom intervalu.
Povećan rizik od pojave grada naročito je izražen u jugozapadnim i južnim delovima Srbije tokom dana u subotu.
Takođe, izdato je i posebno upozorenje za područje Beograda, gde se večeras i sutra ujutru očekuju obilne padavine praćene grmljavinom. Najveća količina padavina očekuje se tokom noći ka nedelji i u nedelju pre podne, kada se na pojedinim lokacijama u gradu može sakupiti više od 20 mm kiše za kratko vreme.
Građanima se savetuje oprez, naročito u zonama pljuskova i mogućih nepogoda
