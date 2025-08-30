Društvo

VIŠE OD 20 MM KIŠE ZA KRATKO VREME: RHMZ izdao novo upozorenje

В.Н.

30. 08. 2025. u 10:01

DANAS nas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, posebno u drugom delu dana, najavio je RHMZ

ВИШЕ ОД 20 MM КИШЕ ЗА КРАТКО ВРЕМЕ: РХМЗ издао ново упозорење

Novosti

Pre podne će u većini krajeva biti suvo, uz moguću sporadičnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska.

Međutim, popodne, uveče i tokom noći očekuje se češća pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Na pojedinim lokalitetima, naročito u jugozapadnim i južnim delovima Srbije, moguće su kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama u kratkom periodu, kao i pojavom grada.

Vetar će biti slab do umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju jak južni i jugoistočni, a tokom dana u skretanju na zapadni i severozapadni.

U zonama jakih grmljavinskih oblaka mogući su i kratkotrajni olujni udari.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 stepeni Celzijusa na severu i zapadu do 33 stepena na jugu i istoku zemlje.

Foto: Printskrin/RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije za subotu i nedelju, 30. i 31. avgust 2025. godine.

Usled nestabilnih vremenskih prilika, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji mogu usloviti više od 20 milimetara padavina u kratkom vremenskom intervalu.

Povećan rizik od pojave grada naročito je izražen u jugozapadnim i južnim delovima Srbije tokom dana u subotu.

Takođe, izdato je i posebno upozorenje za područje Beograda, gde se večeras i sutra ujutru očekuju obilne padavine praćene grmljavinom. Najveća količina padavina očekuje se tokom noći ka nedelji i u nedelju pre podne, kada se na pojedinim lokacijama u gradu može sakupiti više od 20 mm kiše za kratko vreme.

Građanima se savetuje oprez, naročito u zonama pljuskova i mogućih nepogoda

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu