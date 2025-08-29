Društvo

STIGLE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel narednih 7 dana

В.Н.

29. 08. 2025. u 12:43

U NAREDNIH sedam dana benzin ćemo plaćati 179 dinara po litru, a evro dizel 193 dinara.

Foto Tanjug

U odnosu na prošlu nedelju gorivo je poskupelo za jedan dinar.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova i na snazi su sedam dana.

Društvo

