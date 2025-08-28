"DANAS JE DRUGI VASKRS" Mitropolit Teodosije i veliki broj građana proslavili Uspenje Presvete Bogorodice, slavu manastira Gračanica

U MANASTIRU Gračanica danas je proslavljena hramovna slava tog manastira Uspenje Presvete Bogorodice u prisustvu velikog broja građana te opštine u AP Kosovo i Metohija i sugrađana iz centralnog dela Srbije, kao i gostiju iz regiona.

- Za sve nas hrišćane danas je veliki praznik, kome je posvećen ovaj hram u kome smo se sabrali da služimo svetu liturgiju. Uspenje Presvete Bogorodice najveći je praznik među svima Bogorodičinim praznicima, kao što je Vaskrs među Gospodnjim praznicima i mnogi kažu da je danas drugi Vaskrs. Majka Božja, posrednica, zastupnica roda hrišćanskog danas se slavi i na nebu i na zemlji - rekao je Teodosije.

Vladika Teodosije je naveo da je najviše hramova posvećeno upravo Uspenju Presvete Bogorodice i dodao da retko gde da ima hram i manastir da danas nije sabor, da se narod ne sabira u velikom broju da proslavi tu sveticu.



- Ona se neprekidno moli za rod hrišćanski, da sve nas koji tužno živimo u ovom svetu, pateći, podnoseći mnoge nevolje, ali nismo bez utehe, nismo bez nade. Zato se sabiramo na današnji praznik koji proslavljamo uz pesmu i molitvu - istakao je u besedi vladika Teodosije.

Proslavi slave manastira Gračanica prisustvovala je pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić, kao i predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić i doskorašnji predsednik Privremenog organa grada Prištine, Novak Živić.

Pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić izjavila je da su zahvaljujući Majci Božijoj i njenom vaskrsenju vaskrsli i svi gradovi, i oni gde Srba više nema u južnoj srpskoj pokrajini.

- Blagoslovena sam što sam danas u prilici da budem ovde u našoj Gračanici gde se okupio veliki broj ljudi, da igumaniji ovog svetog manastira našoj Mati Sari, bratstvu Eparhije raško-prizrenske čestitam ovaj veliki praznik, koji se obeležava u svim srpskim sredinama. Zahvaljujući Majci Božijoj, njenom vaskrsenju vaskrsli su i svi gradovi, i oni gde nas nema. Danas je slava i u Uroševcu, hramu Svetog kralja Uroša porta je i tamo prepuna srpskog naroda, kao i u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Đakovici - istakla je Parlić.

Ona je naglasila da treba da se molimo majci Božjoj da nam pomogne da odolimo svim ovozemaljskim iskušenjima, kojih je danas mnogo.

- Dokle god se držimo onih pravih iskonskih vrednosti koje nam je Gospod podario, nema straha, nema bojazni od mržnje i zaista nam ne može niko ništa. Neka nas majka Božja ukrepi sve, neka našem narodu podari zdravlje, ovaj narod se danas okupio, svi smo se okupili da se zahvalimo majci Božjoj na svemu što nam je dato i ujedno da je zamolimo da nam pomogne da odolimo svim ovozemaljskim iskušenjima, jer to zaista jedino možemo ukoliko smo u veri, jedinstveno i složno kada se okupljamo upravo na ovakvim svetkovinima - dodala je Parlić.

Predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić čestitala je svojim sugrađanima današnji praznik i pozvala ih da nakon liturgije prisustvuju i Sajmu tradicije, kulture u privrede, koji će u poslepodnevnim satima biti održan ispred opštine Gračanica.

- Ovo je naša tradicija i dan kada se okupljamo u velikom broju. Puno mi je srce zbog toga što je svake godine sve više ljudi na liturgiji. Došli smo da se pomolimo Majci Božjoj da nam da zdravlje, mir i spasenje. Svim meštanima Gračanice i sestrinstvu manasira čestitam ovaj veliki dan i želim puno zdravlja, mir, jedinstvo i mnogo ljubavi. Takođe, želim da iskoristim priliku da pozovem sve meštane opštine Gračanice da danas dođu na plato ispred opštine gde će biti otvoren drugi po redu Poljoprivredni sajam i Sajam meda, a želim da naglasim i to da danas zvanično počinju i Dani opštine Gračanica - istakla je Šubarić.

Nakon liturgije vladika je rukopoložio u čin đakona Aleksandra Maksimovića iz Korminjana, učenika Prizrenske bogoslovije, koji je jedan od 11 učenika koji su 2012. godine bili prva generacija u Prizrenu.

Tom prilikom iguman manastira Crna Reka otac Andrej besedio je o značaju današnjeg praznika za sve hrišćane.

- Budemo li živeli kako je živela Presveta Bogorodica, možemo da se nadamo, a imamo o tome osvedočenje da ćemo i mi vaskrsnuti. Jer njen grob, to znamo, je zateknut prazan, kada je apostol Toma zakasnio na njenu sahranu, poželo je da je vidi, onda su apostoli otvorili grobnicu i videli da je prazna. Majka Božja je i telom uzneta na nebo - rekao je otac Andrej i dodao da je poruka današnjeg praznika radosna poruka.

Današnji praznik je praznik sabiranja i radosti, poruka je građana Gračanice, ali i mnogobrojnih gostiju.

- To je praznik koji je veoma svečan. Ova tišina u manastiru, gde danas ima puno ljudi, govori o tome koliko je za nas ovaj praznik značajan i koliko poštovanja mi imamo prema našem manastiru Gračanica, prema našoj lepotici, prema svetinji kakva može da se poredi sa najvećima u svetu, a ipak je i starija i mnogo lepša od svih na svetu - kazala je Ana Kostić iz Preoca.

- Praznik Uspenja Presvete Bogorodice svuda se slavi i čast nam je što smo danas ovde došli i poklonili se. Stvarno je prelepo oduševljena sam - rekla je Blagica Tonevska iz Severne Makedonije.

Povodom današnjeg praznika u podne će biti održan auto-moto skup, drugi po redu Sajam tradicije, kulture i privrede, a veče je rezervisano za nastup srpske pevačice Anđele Ignjatović, poznatije kao Breskvica.

