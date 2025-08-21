KRENULO SNAŽNO NEVREME, OVAJ DEO SRBIJE NA UDARU: Hitno upozorenje RHMZ, pljuskovi će se javljati u talasima

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na nevreme za sever Vojvodine.

Foto: Unsplash

- U naredna 2 časa jak grmljavinski sistem sa izraženim pljuskovima, grmljavinom i olujnim vetrom koji je zahvatio severozapad Bačke (Bezdan - Sombor - Odžaci) premeštaće se preko severnih i centralnih delova Bačke dalje ka severnom Banatu i na tom putu zahvatiti i druga mesta (kao što su Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš i dr.) - naveo je RHMZ u hitnom upozorenju koje je objavljeno u 18.45.

Intenziviranje grmljavinskih razvoja, osim u Bačkoj, očekuje se i na zapadu Srema, a ova oblačnost će se u nastavku večeri širit ka srednjem i severnom Banatu.

U oblasti pljuskova i grmljavina očekuje se olujni vetar, a ređe i grad, koji je u ovom trenutku najrasprostranjenija pojava na potezu Mali Iđoš - Bagremovo sa tendencijom premeštanja ka Senti i dalje kroz sever Banata.

Upozorenje za područje Bačke na vremenske nepogode

Jak konvektivni sistem koji na severoistoku Slavonije uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom u narednih sat vremena će se premeštati ka severozapadu Bačke (Sombor i okolina).

Nakon najtoplijeg dana ove sedmice, destabilizacija vremena otpočela je najpre na severozapadu zemlje, gde se u toku večeri očekuju pljuskovi i grmljavine, koji će lokalno biti i izraženiji uz olujni vetar, a ređe i uz grad.

Intenzivni pljuskovi će se javljati u više navrata (u serijama ili talasima) usled premeštanja linijskog grmljavinskog sistema sa jugozapada. U pojedinim delovima Beograda kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak.

Od petka pad temperature, mestimično pljuskovi i grmljavina, pojačan vetar i lokalne nepogode

U petak (22.08.) promenljivo oblačno i nestabilno sa pojavom kiše, pljuskova i grmljavina uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, sa većom verovatnoćom pojave u pojasu od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja do istoka zemlje.

Za vikend (23 - 24.08.) prestanak padavina uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenljiva oblačnost, a kiša je moguća tek u nedelju krajem dana, u toku noći i ponedeljak ujutro (24/25.08.) uglavnom u delovima zapadne i centralne Srbije. Maksimalne temperature od 23 do 26 °S, na krajnjem jugu i do 29 °S.

Početkom naredne sedmice ponovo toplije, a prolazne padavine moguće su u sredu 27. avgusta.