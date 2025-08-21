POSLE POŽARA: Ponovo uspostavljen železnički saobraćaj na pruzi Ralja – Sopot Kosmajski

ŽELEZNIČKI saobraćaj na pruzi Ralja – Sopot Kosmajski ponovo je uspostavljen danas u 17.40 sati, nakon što su stručne službe Infrastrukture železnice Srbije zamenile oko pedeset izgorelih i oštećenih pragova na ovoj deonici, saopšteno je danas iz tog preduzeća.

G.Šljivić (arhiva)

Kako se navodi, zaposleni u Infrastrukturi železnice Srbije su uz pomoć mehanizacije tokom današnjeg dana zamenili izgorele pragove u kratkom roku, čime su stvoreni uslovi za ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja na ovom delu pruge.

Deonica pruge Ralja – Sopot Kosmajski bila je zatvorena za saobraćaj vozova, zbog požara koji se juče dogodio na kući u blizini pruge, van pružnog pojasa.

Požar se sa kuće proširio na pružni pojas i zahvatio delove železničke infrastrukture, oštetivši pri tom pragove na pruzi.

U prethodnih nekoliko dana ovo je već drugi put da se požari koji su se dogodili van pružnog pojasa prošire na železnička infrastrukturna postrojenja, zbog čega je železnički saobraćaj bio obustavljan.

Kako se ističe u saopštenju, radnici Infrastrukture železnica Srbije u oba slučaja i pored nepristupačnog terena izuzetno su brzo reagovali i osposobili prugu za saobraćaj vozova.

Infrastruktura železnice Srbije je još jednom apelovala i upozorila da se u blizini pruge ne pali vatra, jer postoji velika opasnost da se požar proširi i na železničke infrastrukturne kapacitete.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori