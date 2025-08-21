VOZAČ ZBRINUT U BOLNICI, IDENTIFIKOVANA DVA NAPADAČA: Ovo se detalji napada na srpske turiste u Grčkoj

AUTOBUS koji je prevozio 38 srpskih turista napadnut je kamenicama sinoć na auto-putu Egnatija, u blizini izlaza za stari državni put Solun-Verija u Grčkoj.

Foto: Shutterstock

Incident se dogodio oko 21.30, dok su se srpski državljani vraćali sa letovanja u Halkidikiju.

Prema informacijama iz grčke policije, nepoznata lica, za koja se sumnja da su maloletnici, čekala su autobus na nadvožnjaku i kamenicama gađala vozilo u pokretu. Od siline udara polomljena su stakla, a delovi stakla rasuli su se po putnicima.



Troje ljudi je zadobilo povrede. Jedan od vozača autobusa je najteže stradao – polomljeno staklo ga je poseklo po glavi, zbog čega je prebačen u Univerzitetsku bolnicu AHEPA u Solunu, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Dvoje putnika je lakše povređeno, ali nisu zahtevali bolničko lečenje. Većina turista, iako u šoku, nastavila je put.

Grčka policija odmah je izašla na lice mesta i pokrenula istragu. Dvoje mladih osoba je identifikovano i privedeno, ali nije bilo pravnog osnova za njihovo zadržavanje. Policija nastavlja potragu za još nekim napadačima i utvrđuje motiv. Zasad nije zvanično saopšteno da li je u pitanju huliganski ispad ili napad sa namerom, piše Politika.

Incident je izazvao veliku pažnju jer se dogodio usred turističke sezone, na jednom od najfrekventnijih puteva ka grčkom primorju. Turističke agencije iz Srbije i regiona za sada nisu zvanično reagovale, ali se očekuju dodatne mere obezbeđenja i veća kontrola na kritičnim deonicama auto-puta.

(Sputnjik)