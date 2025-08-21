GRCI OBJAVILI SNIMAK KAMENOVANOG SRPSKOG AUTOBUSA: Polomljena stakla - Povređeno troje ljudi (VIDEO)
AUTOBUS koji je prevozio 38 srpskih turista napadnut je kamenicama sinoć na auto-putu Egnatija, u blizini izlaza za stari državni put Solun-Verija u Grčkoj.
Incident se dogodio oko 21.30, dok su se srpski državljani vraćali sa letovanja u Halkidikiju. Prema informacijama iz grčke policije, nepoznata lica, za koja se sumnja da su maloletnici, čekala su autobus na nadvožnjaku i kamenicama gađala vozilo u pokretu. Od siline udara polomljena su stakla, a delovi stakla rasuli su se po putnicima.
Grčki mediji objavili su snimak kamenovanog autobusa iz Srbije.
Troje ljudi je zadobilo povrede. Jedan od vozača autobusa je najteže stradao – polomljeno staklo ga je poseklo po glavi, zbog čega je prebačen u Univerzitetsku bolnicu AHEPA u Solunu, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Dvoje putnika je lakše povređeno, ali nisu zahtevali bolničko lečenje. Većina turista, iako u šoku, nastavila je put.
Grčka policija odmah je izašla na lice mesta i pokrenula istragu. Dvoje mladih osoba je identifikovano i privedeno, ali nije bilo pravnog osnova za njihovo zadržavanje. Policija nastavlja potragu za još nekim napadačima i utvrđuje motiv. Zasad nije zvanično saopšteno da li je u pitanju huliganski ispad ili napad sa namerom.
