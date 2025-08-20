Društvo

SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru, poznato kad stiže nevreme (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

20. 08. 2025. u 22:22

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Shuttertock/Ilustracija

- U četvrtak (21.08.) najtopliji dan ove sedmice - iznad većeg dela će se zadržati pretežno sunčano, osim na severozapadu zemlje, gde će biti malo do umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južnih smerova, a u donjem Podunavlju, na jugu Banata, kao i u brdsko-planinskom području na zapadu i jugu zemlje povremeno jak. Najniža temperatura od 12 do 21 °S, a najviša od 33 do 38 °S. Krajem dana i u toku noći očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom.

U petak (22.08.) promenljivo oblačno i nestabilno sa pojavom kiše, pljuskova i grmljavina uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, sa većom verovatnoćom pojave u pojasu od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja do istoka zemlje.

Za vikend (23 - 24.08.) prestanak padavina uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenljiva oblačnost, a kiša je moguća tek u nedelju krajem dana, u toku noći i ponedeljak ujutro (24/25.08.) uglavnom u delovima zapadne i centralne Srbije, ali i južne Vojvodine. Maksimalne temperature od 23 do 26 °S, na krajnjem jugu i do 29 °S.

Početkom naredne sedmice ponovo toplije, a prolazne padavine moguće su 27. i 28. avgusta. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin

 

