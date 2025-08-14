Društvo

BIĆE VRELO: Vreme u Srbiji danas kao u tropskim krajevima

Novosti online

14. 08. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče, na jugoistoku i jugu, a tokom noći i na jugozapadu zemlje umereno oblačno.

БИЋЕ ВРЕЛО: Време у Србији данас као у тропским крајевима

Foto: D. Milovanović

Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, povremeno i jak.

Najniža temperatura od 14 do 23 stepena, a najviša od 34 do 38 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu sunčano i veoma toplo uz umeren jugoistočni i istočni vetar.

Najniža temperatura oko 23 stepena, a najviša dnevna oko 36.

Prognoza za narednih sedam dana

U petak i subotu zadržaće se veoma toplo i sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. U petak na jugu Banata umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar.

Manji pad temperature u nedelju i početkom sledeće sedmice kada će najviša dnevna temperatura u većini mesta biti u intervalu od 30 do 32 stepena.

U nedelju promenljivo, pre podne na jugozapadu, u drugom delu dana i u ostalim predelima mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, koji se u ponedeljak očekuju samo u istočnim, centralnim i južnim predelima.

Od utorka ponovo pretežno sunčano vreme, u drugoj polovini sedmice i postepeno toplije.

(Sputnjik)

Komentari (0)

