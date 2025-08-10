VRANJE ŽALI ZA DOBRIM KOMADIROM: Preminuo Vlastimir Antić
U VRANjU je jutros, nakon duge bolesti, u 75. godini života, preminuo Vlastimir Antić, dugogodišnji komandir Saobraćajne policije.
Antić je rođen je u selu Rusce kod Bujanovca gde je proveo detinjstvo i ranu mladost. Tamo je završio osnovnu i srednju školu a školovanje je nastavio u Vranju na Višoj školi organizacije rada.
Ceo radni vek proveo je radeći u Policijskoj upravi Vranje, gde je 1972. godine zasnovao radni odnos. Na čelu Saobraćajne policije bio je od 1991. do 2005. godine, kada kao komandir odlazi u penziju.
Za sobom je neutešne ostavio suprugu, dvojicu sinova koji su njegov najveći ponos, snaje i četvoro unučadi. U Vranju će ga pamtiti kao dobrog čoveka koji je imao uvek vremena i strpljen ja za svoje najbliže.
Vlastimir Antić biće sahranjen u ponedeljak 11.avgusta na Šapranačkom groblju u Vranju u 13 sati. Porodica će izjave saučešća primati u kapeli Šapranačkog grobLja od 8 sati.
