VRANJE ŽALI ZA DOBRIM KOMADIROM: Preminuo Vlastimir Antić

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

10. 08. 2025. u 15:47

U VRANjU je jutros, nakon duge bolesti, u 75. godini života, preminuo Vlastimir Antić, dugogodišnji komandir Saobraćajne policije.

ВРАЊЕ ЖАЛИ ЗА ДОБРИМ КОМАДИРОМ: Преминуо Властимир Антић

Foto: J.S.

Antić je rođen je u selu Rusce kod Bujanovca gde je proveo detinjstvo i ranu mladost. Tamo je završio osnovnu i srednju školu a školovanje je nastavio u Vranju na Višoj školi organizacije rada.

Ceo radni vek proveo je radeći u Policijskoj upravi Vranje, gde je 1972. godine zasnovao radni odnos. Na čelu Saobraćajne policije bio je od 1991. do 2005. godine, kada kao komandir odlazi u penziju.

Za sobom je neutešne ostavio suprugu, dvojicu sinova koji su njegov najveći ponos, snaje i četvoro unučadi. U Vranju će ga pamtiti kao dobrog čoveka koji je imao uvek vremena i strpljen ja za svoje najbliže.

Vlastimir Antić biće sahranjen u ponedeljak 11.avgusta na Šapranačkom groblju u Vranju u 13 sati.  Porodica će izjave saučešća primati u kapeli Šapranačkog grobLja od 8 sati.

