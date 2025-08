"NEĆEMO DA BUDEMO SLUGE I PODANICI" Vučić održao snažan govor u Sremskim Karlovcima na obeležavanju 30 godina od "Oluje"

U SREMSKIM Karlovcima obeležen je Dan sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".

Vučić govori: Ogromno je krajiško srce

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je opet kiša, te da "valjda neki Kinezi i drugi narodi kažu dobar Božiji znak".

- Nikad nas se ovoliko nije okupilo na obeležavanju "Oluje". Čudno mi je bilo kada su mi policajci rekli koliko je ljudi ovde, a onda kada sam video desetine hiljada ljudi koji nisu stili u Sremske Karlovce onda mi je bilo jasno - rekao je Vučić.

Zahvalio se Krajišnicima koji su u Srbiji i širom bivše Jugoslavije, svuda u svetu.

- Hvala vama Krajišnicima na svemu što ste podarili našoj zemlji, na ljubavi koju ste podarili svojoj Srbiji. Ogromno je krajiško srce, a u njemu ljubavi najviše prema Srbiji. Hvala što doprinosite napretku Srbije, što dajete svoju decu Srbiji i što je volite i što ste je voleli više od svojih domova, jer ste hteli sa svojim narodom da živite. Izvinite što vas nismo dočekali kako priliči - kazao je Vučić.

Zahvalio se što su sve istrpeli, i što su uvek uz svoju zemlju i narod.

Podseća na to da je Jugoslavija uništena da Srbi ne bi živeli u jednoj državi.

- Kad su kovali da unište Krajinu, završili su to u nekoliko dana, i više niko nikada nije pomenuo ružičaste i zaštićene zone UN, briga ih nije bilo što su Srbima garantovali sigurnost. Nikada nisu o tome govorili, već kako je veličanstveno ubiti 2.500 hiljade ljudi i proterati 250.000 ljudi. I naterali su nas da ćutimo - rekao je Vučić.

Podseća kako se Zapad iživljava nad srpskim narodom od "Oluje" do danas, te istakao da je "sit njihovih laži". Rekli su da gledamo u budućnost, rekao je Vučić.

- Prvo ćemo da vas bombardujemo, bez dozvole UN, baš nas briga za Povelju, međunarodno-pravni poredak, zašto? Pa može nam se! Pritom ćemo da vodimo najžešću propagandu da su to varvati koje moramo da srušimo. Onda ste nam rekli samo promenite vlast u Srbiji, Kosovo je vaše, kad su vam Srbi poverovali vašim bezobraznim lažima, a onda ste rekli ni CG ne može da ostane uz vas. Gledajte u budućnost, konačno imate svoju samostalnost, a onda dve godine nema ništa od toga, uzećemo vam 14 odsto teritorije i da vam otmemo Kosovo - istakao je.

Podsetio je koliko je zemalja priznalo samoproglašenu nezavisnost tzv. Kosova.

- Nijednom predsedniku Republike Srpske nisu dali da na miru završi svoj mandat, od toga kako su se odnosili prema Radovanu Karadžiću, kako je završila Biljana Plavšić. Sit sam tih laži, imam 55 godina... "Vladavina prava..." Zamislite da smo mi u našoj zemlji da smo nekoga zbog verbalnog delikta osudili na dan zatvora, a ne predsednika opštine, ili pripadnika druge nacije, rekli bi nam "kršite sve međunarodno-pravne norme", ali nemojte da nam vređate inteligenciju. Ja vam kažem ne razumete šta se zbiva u duši srpskog naroda! - rekao je on.

Ukazao je na licemerje Zapada.

- Mi mali smo ti koji greše, ali zato što nećemo da budemo sluge i podanici. Srbi hoće svoju slobodu i ne pita za cenu i naučite to već jednom! Kažu "vladavina prava", a vladavina prava je to da se nasmejete, a zaboravili ste ovo — pre 3 i po godine smo imali izbore na severu KiM, priznali su izbore sa 2 odsto izlaznosti, i to je bila demokratija? Sram vas bilo, barabe! Vodili ste me u Moldaviju, rekli ne, nećemo to prihvatiti, strpite se. Nisu se desili izbori, četiri godine su okupatori upravljali tim opštinama - rekao je i dodao:

- Našli su sluge, ali malo takvih ima. Najveći deo srpskog naroda neće da se odrekne svog srpskog imena i prezimena, i ne diramo u tuđe države, samo hoćemo da čuvamo svoje srpskog ime i prezime. Ne razumete šta radite, mislite da možete da nas unizite i uplašite, ali nećemo da vas služimo. Daćemo sve od sebe da čuvamo mir, i molim Dodika i sve u Republici Srpskoj da čuvaju mir. Molim sve u Republici Srpskoj da se borite za očuvanje i opstanak Republike Srpske. A ja imam odavde da poručim — samo da vam kažem, garantujem u ime Republike Srbije i u moje ime biće i živeće Republika Srpska i ništa joj nećete moći, svi zajedno! - kazao je on.

Vučić je dodao da je narod primetio da kad god hoće nešto Srbima da kažu, "ovi" iz regiona kažu "ponovo ćete na traktore". Izjavio je da je "Oluja" izvedena kad je Srbija bila najslabija, a uz pomoć SAD i najvećih svetskih sila.

- A danas kažem, trudićemo se da razvijamo prijateljstva, ali verujemo sebi i svom rodu. Čuvaćemo mir i stabilnost, ali ćemo biti jaki i sposobni da svoju zemlju odbranimo mnogo bolje nego što smo uspeli pre 26 i 30 godina. Srbija snaži i jača i već 20. septembra ćete moći u Beogradu da vidite kakvu ste narodnu armiju stvorili. Ta Vojska služi da čuva i brani svoj narod, i hvala vam na tome, i hvala vam što smo danas po ovakvom vremenu obeležili ovaj tužan dan!

Istakao je da je ponosan što se neki naslađuju, jer imamo za čim da plačemo ali i da imamo zbog čega da sa osmehom gledamo u budućnost.

- Krajiška deca žive u slobodnoj zemlji u kojoj ljudi mogu da dišu i govore, u kojoj mogu da imaju srpsko ime i prezime. I ovaj zvona karlovačka koja me opominju — onima koji prizivaju Oluju u Srbiji i RS, rekao sam bezbroj puta, molim vas ne pokušavajte, nijedna vam više Oluja uspeti neće. Nikada više slobodu Srbinovu vam nećemo dati da ugrozite! Hvala vam što ste ovde večeras! Mi ćemo da gradimo našu zemlju, čuvaćemo Srpsku i Srbiju. Živela Srpska i živela Srbija! Beskrajno vam hvala - poručio je on.

Dodik održao moćan govor: BiH nije moja država

Predsednik Republike Srpke Milorad Dodik se obratio okupljenima.

- Vi koji ste preživeli golgotu, koji ste svedoci da nisu uspeli, jer ste ostali živi — treba reći da se umalo nije desilo da smo i vas žive sahranili, da nismo pre 12-13 godina počeli sa obeležavanjem Oluje, koja je odnela toliko života i prognala još više. I da nije bilo Aleksandra Vučića, danas se možda i ne bi sećali, bili bi ljuti što zaboravljama, ali ovo što činimo daje nam pravo ljudsko lice, daje nam lice srpskog naroda koji ne želi da zaboravi, a ja ne želim ni da oprostim!

Kako je dodao, slušajući potomke ubijenih, da su slušali Tuđmana, a nisu znali da je on samo 5 dana pre rekao "Pobijte ih toliko da se nikad ne oporave".

- To je bila akcija američke vlasti, Klintona i drugih, koji su predali hrvatskim vojnicima. To je završilo etničkim čišćenjem, tako da nema šanse da se tamo vrati srpski narod. A nama su "prosipali" priču kako su oni mirovnjaci, da bi na kraju bivše Jugoslavije, nas u Republici Srpskoj sveli na trećinu, s kojom misle da i sa njom treba da se obračunaju. A RS je dostojanstvena i velika, vezana za Srbiju, što će i ostati. Ne želimo da nas podele i razdvoje, nisu nam dali slobodu, to rade već vekovima - istakao je Dodik.

Nikad nećete uraditi da nas ponizite, dodao je.

- Spasavajući Nasera Oriča koji je ubio srpskog sudiju, danas slobodno hoda, a svako ko je Srbin mora da bude zločinac, to hoće. Živimo sa onima koji nas tako gledaju, žele da nas eleminišu, a ono malo što ostane da ostanu kao podanici, njihovih varljivih ideja. Moramo se okupiti, RS hoće da vidi snažnu i veliku Srbiju. Zašto nekima smeta velika? Junačku, veliku, snažnu, koja se razvija? Ovaj srpski narod ako hoće budućnost, mora stati iza Vučića, ovo nije politički miting već poruka koja svima mora biti jasna!

Kako je istakao, kako se Srbija koja mesecima blokira ulice ne seća ovoga.

- Mi moramo da preživimo, zato nema povlačenja. Uvek kada smo oprostili zločin nad nama, to je bio početak novog zločina nad nama. Moramo da kažemo šta hoćemo, nosite se i vi i vaša vladavina prava, kakva vladavina prava? Pustite nas na miru, moramo da stanemo i da se narod konsoliduje, oko politika, Bosna i Hercegovina nije moja država, moja država je Srbija i Republika Srpska, i ne vređam nikoga. Zašto vam to smeta što kažem? Navijam za Srbiju, ne navijam za BiH, hoćete da nas isterate, niste nam ništa dali! - rekao je Dodik.

Naveo je da je srušen Dejtonski sporazum i da su ostale samo olupine sporazuma koji brane.

- Isti koji su isterali Srbe iz Krajine su sada protiv RS. Ne mrzim ljude, ni muslimane, mrzim njihove politike koje su protiv nas. Boriću se zato što sam Srbin, zato što ne želim da izgubim nijedan gram srpske zemlje. Živela Republika Srpska, živela Srbija! - dodao je.



Potresni govori žrtava: Ja progon i "Oluju" proživavljam već 30 godina

Žrtve "Oluje" ispričali su svoje potresne priče i setili se svoje Krajine.

Boro Ostojić iz Kostajnice sa Banije pokazao je kuću koju su mu ustaše spalile.

- Najpre su sve opljačkali i do temelja spalili. Ista sudbina je bila 1941. godine - rekao je on.

Tada su sestre njegovog oca gledale kako su ustaše zaklale njegovog dedu.

Potom se obratila Stojanka.

- Došla sam u koloni sa majkom, bežeći od Oluje. Moj otac Stojan je ubijen 1991., braćeni svoju porodicu i komšije. Moj deda i baka su bili nemi od bola, i odlučili su da ostane pored grobova svoje dece. Kao da to nije bilo dovoljno, gledali su kako im pale ognjište. Baka je tih dana umrla, i dan danas ne znam kad je to bilo, deda je poživeo, ali ako se to zvao život... Ali nismo se sreli, jedino smo razmenili dva pisma preko nekih dobrih ljudi - kazala je.

- Ja progon i "Oluju" proživavljam već 30 godina, tražeći svoje roditelje, koji se vode nestali od avgusta 1995. godine. Nisu pošli sa nesrećnom kolonom, jer su poverovali tadašnjem hrvatskom predsedniku da ko nije činio zločine ostane na svom kućnom pragu. 7. avgusta vojska ulazi u moje selo, pali kuće, a njih žive baca u vatru - rekla je Nada Bodiroga.

Jovana Hrvačević, koja govori u ime prognanih i nestalih u "Oluji", ističe je da su nju i njenu porodicu 4. avgusta probudile granate.

- Otac je bio na ratištu, a majka, baka i strina su panično šetale po kući, ne sluteći šta nas čeka. Ja, tada dete od sedam godina, nisam bila svesna onoga što se oko mene događa. Danas shvatam koliko je sve to bilo strašno i koliko su naši životi bili ugroženi. Nešto kasnije, mi deca, iskrali smo se na guvno da se igramo, ne znajući da smo na to mesto došli poslednji put. Majka je panično došla po nas i tada sam poslednji put videla moje drugarice Marijanu, Tanju, Marinu i Bilju. Čekali smo oca da se vrati kući. Sumrak se već spuštao i iz sela su skoro svi otišli – kuće su bile zatvorene, dvorišta prazna, tišina je bila teška kao kamen - priseća se Jovana.

Navodi da su konačno krenule, a da je ispred bila nepregledna kolona.

- Jutro je svanulo, a kolona je postala još veća. Ljudi umiru i sahranjuju ih pored puta. Evo nas na Petrovačkoj cesti, oko nas sve gori. Bombardovali su kolonu nedužnih ljudi. Prolazimo pored kamiona u plamenu, kasnije saznajemo da je u njemu poginulo petoro male dece. Stižemo u Srbiju – sloboda konačno. Ni slutili nismo da nam je majka životno ugrožena. Bila je u šestom mesecu trudnoće, nosila je mog brata. Usled stresa, bebi je prestalo da kuca srce - kaže Jovana.

Ističe da je zahvaljujući doktorima iz bolnice "Dragiša Mišović" u Beogradu njena majka preživela, ali da za nerođenu bebu nije bilo šansi.

- U ovim predivnim Sremskim Karlovcima sam upoznala supruga čija je životna priča slična mojoj. Udala sam se i otišla u Ameriku. Nisam se tamo puno zadržala. Ne mogu ja bez moje Srbije. Ja sam Jovana Hrvačević, dete 'Oluje', danas supruga pravoslavnog sveštenika i majka Dušana, Jovana i Vasilija. Da nikad ne zaboravimo sećanja na Krajinu, čija smo deca, mržnju koja nas je proterala, beznađe i strah koji nas je obuzimao dok smo u nepreglednoj koloni spašavali gole živote i nadu i spasenje koje smo dobili tamo gde smo jedino slobodni – u majci i otadžbini našoj, voljenoj jedinoj Srbiji - zaključuje Hrvačevićeva.

- U Sremskim Karlovcima, svedoku našeg stradanja i seoba, večeras vas je sabrala ljubav prema srodnicima i zemljacima, braći i sestrama koji su tokom strašnog progona sa svojih vekovnih ognjišta, avgusta 1995. godine izgubili nevine živote. Sabrala nas je ljubav prema onima na kojima se ispunila reč cara Davida, ali sabralo nas je iskustvo našeg naroda koji je progovorio ustima besmrtnog Njegoša. "Krst nositi nama je suđeno", ali i dodao "Vaskrsenja ne biva bez smrti." Svih njih se sećamo večeras, moleći se Hristu najvećem pod suncem, ali moleći se i sa njima koji su poneli krst, za mir u čitavom svetu - rekao je patrijarh.

- Ovde nas je sabrala želja da pamtimo nevine žrtve, ova stradanja i sećanja na sve gorke epizode naše mnogostradalne istorije, koja je imala kratke periode mira i blagostanja. Treba da nas, naš kršteni narod vrate sebi i Bogu, i upute kao braći i sestrama među sobom. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, ljubite neprijatelje svoje. I večeras dozivamo zapovest o ljubavi, mi, nažalost znamo da je retko ko među nama sposoban da voli neprijatelje, to mogu samo svetitelje Božiji. Ipak, baš zbog toga na današnji dan osećam dužnost da sa trona Svetoga Save pozovem sve nas da, imajući u vidu, sve te reči Hristove, ne dozvolimo da nam postane normalno ono što bojim se danas se često dešava među nama — da na pravilo postaje "mrzi bližnjega svoga", jer mržnja rađa mržnju.

Kako je istakao, svi u tome postajemo gubitnici.

- Stoga, ljubav dugujemo jedni drugima, pre svega u porodici, braku, roditeljima i deci, braći i sestrama, na poslu, u školi, prema sugrađanima, prema narodu i sunarodnicima. Tek nakon što zavolimo sve ove bližnje, imajući mir s njima, postajemo sposobni da volimo sve ljude kao svoju braću. I da imamo mir sa svima ma koliko bili različiti. Molim se gospodu i pozivam sve, u ovom času iskušenja, ali prolazi i naš narod. I da se u duhu naše hrišćanske i pravoslavne sabornosti izdignemo iznad toga - istakao je.

Dodao je da je bitno da čuvamo hrišćansko čovečanstvo jedni drugima, da budemo bolji Bogu i bližnjima — kako bi nam svima, kao jednom narodu bilo bolje.

- Molim vas braćo, imenom Boga Isusa Hrista, da svi isto govorite, i da ne budu među vama razdora, nego da budete utvrđeni u istom razdoru i misli. A iznad svega braćo i sestre, da budemo jedno u dobru i u vrlini, to praktično znači da smo potrebni jedni drugima, da trebamo da praštamo, da ne budemo isključivi, nego da otvorimo svoja srca jedni za druge. Niko nije višak, da živimo jedni za druge - naveo je.

Počelo obeležavanje Dana sećanja na stradale u "Oluji"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Sremske Karlovce. Pored njega je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Prisutni su i patrijarh srpski Porfirije, premijer Đuro Macut, ministri, premijer Republike Srpske Radovan Višković, predsednik SNS Miloš Vučević, lideri Srba iz regiona, zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, predstavnici lokalnih samouprava u Srbiji i Republici Srpskoj, predstavnici Srba iz regiona, predstavnici boračkih organizacija i udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, kao i veliki broj građana.

Obeležavanje je počelo pomenom koji je služio patrijarh Porfirije.

Vučić u Banstolu obišao porodicu Radan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Banstolu obišao porodicu Radan koja je u "Oluji" proterana iz sela kod Knina.

Ljudi su predsednika Srbije dočekali na porodičnom ručku i otpevali mu krajišku ojkaču.

- Drago mi je da vas vidim - rekao je predsednik rukujući se sa okupljenim građanima.

Vučević stigao u Sremske Karlovce

Miloš Vučević je na početku obraćanja istakao da je jako ponosan na organizaciju povodom Dana sećanja na žrtve u zločinačoj akciji "Oluja".

- Drago mi je što su učestovali u tom maršu koji bi trebalo da podseti na stradanje i izbegličke kolone Srba iz Krajine 1995. godine. Kolone su nam se uvek ponavljale, i početkom ovoga veka smo imali kolone pogotovo našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Sa nama je i Vlada Balać, student FTN, neko ko je od studenata koji žele da studiraju bio najaktivniji. Danas očekujem događaj koji mora da bude u skladu sa 30 godina od stradanja u Republici Srpskoj Krajini, proterivanja, etničog čišćenja i zločinačke akcije "Oluja". Zločinačka akcija bila je i "Bljesak", isto te godine, kada su hrvatske snage očistile zapadnu Slavoniju od našeg naroda, a onda početkom avgusta 1995. i iz Krajine - kazao je on.

Veliki broj građana pristiže na obeležavanje 30. godišnjice zločinačke akcije Oluja

"OLUJA" JE GENOCID: Jasna poruka iz Sremskih Karlovaca

Narod je poslao jasnu poruku da je "Oluja" genocid.

Srpski veteran: "Hrvati nisu svesni šta su izgubili, slave, a trebalo bi da plaču"

- Ovo je tragično i za srpski i hrvatski narod. Mislim da ni oni nisu svesni šta su izgubili. Ništa oni nemaju sada da slave, oni trebaju da plaču - rekao je srpski veteran.

Celokupnu izjavu pogledajte u linku ispod:

"Bio sam tamo tog dana, pamtim samo zlo"

Vijore se zastave - Stižu srpski rodoljubi!

Na ulazu u Sremske Karlovce - "Oluja, zločin bez kazne"

Srpski rodoljubi Novog Sada krenuli ka Karlovcima na obeležavanje Oluje

Veliki broj ljudi zaputio se ka Trgu Branka Radičevića U Sremskim Karlovcima gde će se i održati pomen za Dan sećanja od progona i u ubistva Srba u zločinačkoj akciji Oluja.

Sve veći broj građana se priključuje šetnji ka Sremskim Karlvocima.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja" na Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima.