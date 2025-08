CENTRI MOĆI KREIRAJU I KLIMATSKE PROMENE: Čuveni meteorolog Nedeljko Todorović otkriva manipulacije

DRAMATIČNI medijski meteorološki izveštaji umesto da informišu javnost da li je umesno poneti kišobran ili suncobran sve češće nose prikrivenu paranoičnu poruku: "Ne izlazite iz kuće, napolju vreba vreme!". Čuveni srpski meteorolog Nedeljko Todorović komercijalizacijom i zloupotrebom nauke objašnjava i ovu pojavu i navodnu katastrofalnu i nepovratnu globalnu promenu klime.

U intervjuu za "Novosti", navodi i da se kao i svaka nauka, i metorologija neprestano razvija, traži rešenja i razumevanje događaja, ali, kako ukazuje, mnogi koji je tumače zalutaju i preteruju:

- Kada je reč o astronomskom ili meteorološkom, prirodnom vremenu, ljudi sa njim teško mogu da se izbore i da ga prilagode svojim potrebama, pa se sećaju frustrirano, ne razmišljajući da nam te sile omogućavaju život i da smo mi samo deo jednog ogromnog prirodnog sistema. Nestručnim ili zlonamernim iznošenjem i potenciranjem samo određenih meteoroloških detalja tog sistema izaziva se opšte uznemirenje. Prenose se nedovoljno utemeljene hipoteze i nedoumice, izazivajući bezrazložnu opštu zebnju i iščekivanje katastrofe.

Ceo svet je i u vremenskoj prognozi postao globalno selo u kome se za tili čas saznaje ono šta se dešava na drugom kraju planete...?

- To jeste generalno korisno, osim ako se ne pojavi šum u komunikacijama koji iskrivljuje informacije. Nepažnja, neodgovornost, nestručno i neprecizno tumačenje naučnih meteroloških podataka i mit o globalnoj klimatskoj krizi stvorili su svetsku psihološku krizu. Primer su nedavne prognoze oluja koje su u mnoštvu medija izgledale kao najava sveopšteg potopa. Završilo se se, srećom, na jačem nevremenu na nekoliko područja i blagom letnjom kišom u većem delu Srbije.

Zašto se, ipak deo struke uklopio u svetski trend davanja upozorenja na potencijalno opasne meteorološke pojave?

- Lociranje potencijalno ugroženih područja, da bi se stanovništvo upozorilo je vrlo dobro. Međutim, imamo problem sa interpretacijom naučnih podataka i merenja, sa procenom težine same meteorološke pojave, a još više sa rečnikom kojim se ta procena saopštava. Mediji po svojoj prirodi vole atrakcije, nešto što nije svakodnevno i padaju u iskušenje da senzacionalistički prepričavaju ono što meteorološka služba želi da racionalno objasni. Moglo bi se to nazvati igrom pokvarenog telefona od izvora upozorenja do korisnika informacije.

Pored senzacionalizma u medijima, sve češće svedočimo i o meteorolozima - senzacionalistima...

- Činjenica je da ima dosta osoba koje nisu iz meteorološke struke ali su često prisutne u javnosti koju zbunjuju i uznemiruju svojim prognozama, a iza te pojave stoji materijalni interes. Naravno da i u zvaničnoj nauci nema potune saglasnosti i da postoji sukob hipoteza i tumačenja meteoroloških pojava koje zastupaju različiti stručnjaci, ali to je normalno, tako se nauka razvija. Postoje i plemeniti ljudi, amateri, ljubitelji meterologije koji se njome bave zbog svoje radoznalosti i zadovoljstva, što treba podržati. Međutim, problem nastaje kada se u amatersku priču umeša novac, posle čega po pravilu dolazi do zloupotreba.

Do kraja devedesetih godina zakon, barem kod nas, nije predviđao mogućnost postojanja privatnih meteoroloških firmi...

- Te, tzv. privatne firme odjednom su mogle da se registruju za meteorološku delatnost ako imaju samo jednog zaposlenog sa diplomom meteorologa! One su zatim počele da prodaju svoju robu, prognoze medijima, pa čak i državnim institucijama, a sami zaključite kako.

Ove zloupotrebe su "sitnica" u odnosu na globalnu histeriju kakve su izazvale priče o ozonskim rupama i aktuelnoj "teoriji" o globalnoj promeni klime izazavanoj ugljen-dioksidom...

- Istraživanja na globalnom nivou pokazuju da je ugljen-dioksid pogrešno optužen: ne izaziva ovaj gas porast temperature, već naprotiv, povećano zagrevanje okeana, koji su njegov prirodni rezrvoar, izaziva povećanje njegove koncentracije u atmosferi. Ljudski uticaj na klimatske promene je beznačajan, neosporna je činjenica da je za sva događanja na Zemlji presudno Sunce. Njegova energija hrani našu planetu, bez nje nema života, niti bi ijedna prirodna pojava mogla da se dogodi.

Ipak, postoje i regionalne klimatske promene...

- Moderna teorija globalne klimatske krize zbog uticaja čoveka ima zastupnike u nauci, ali je mnogo naučnika koji je opovrgavaju zbog slabe argumentacije. Zastupnike teorije podržavaju svetski centri političke moći, dok se mršte na stručnjake koji dokazuju da nema klimatske krize, već kažu da je reč samo o periodičnom povišenju temperature, kakvih je bilo i ranije. Političari na osnovu priča o klimatskoj krizi zahtevaju određene akcije u ekonomiji, energetici i industriji i to otkriva pravu pozadinu katastrofične teorije. Ona je opravdanje za ekonomsko-finansijski interes da se obavi svetsko prestrojavanje izvora energije i takovanih čistih tehnologija, koje naravno nisu čiste za one zemlje iz kojih se crpe sirovine.

ZAHVALjUJUĆI Suncu postoje globalne klimatske promene, ali na dugim vremenskim skalama od nekoliko destina hiljada godina, zbog promene astronomskih parametara. To je, podseća Todorović, objasnio još Milutin Milanković i to je opšteprihvaćeno u svetskoj nauci.