"ĐENOVSKI CIKLON" DONOSI NEVREME: Ovog datuma vreme se drastično menja, atmosfera je nestabilna (MAPA)

PIK jednog od jačih toplotnih talasa, koji je zahvatio ove sedmice Srbiju, očekuje se u petak u subotu kada će maksimalne temperature dostići čak 42 stepena lokalno, a zatim se od nedelje očekuje nestabilno i svežije vreme sa lokalnim pljuskovima. Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je da će 27. jula biti vrlo visoke vrednosti cape indeksa ili nestabilnosti atmosfere što je prvi preduslov za pojavu jačih vremenskih nepogoda, a prema najnovijim merenjima ovaj indeks ima dovoljno visoke vrednosti za pojavu lokalnih nepogoda i nad većim delom Srbije!

Foto: Novosti

Uz Đenovski ciklon stiže osetno pogoršanje vremena

Prema Čubrilovoj vremenskoj prognozi, narednih dana biće toplo, posebno na istoku regiona uz retke lokalne pljuskove na planinama. a od vikenda počeće uticaj Đenevskog ciklona koji će se preko Jadrana premeštati dalje na istok.

Ova pojava doneće osetno pogoršanje vremena, grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode i osveženje, poručuje Čubrilo, a oko oko 30. jula očekuje na kratko stabilno i toplije vremenske prilike, dok je već posle 2. avgusta moguće novo pogoršanje.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

Nestabilna atmosfera i grmljavinski pljuskovi

- Do vikenda pretežno sunčano i toplo, posebno na istoku i jugu regiona. Nad zapadnim Sredozemljem će se nalaziti ciklon u čijem će se toplom sektoru preko našeg regiona povlačiti vazduh iz severne Afrike. Krajem nedelje će uticaj ciklona biti sve jači i u subotu se uz dalje toplo vreme očekuje nestabilna atmosfera uz pojavu grmljavinskih pljuskova posebno nad zapadnim, središnjim i severnim delovima regiona. Na istoku će biti i dalje vrlo toplo, lokalno i oko 40 stepeni Celzijusa, a na zapadu će doći do popuštanja vrućine uz maksimume od 23 do 32 stepena Celzijusa – kaže Marko Čubrilo.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

Kritični dan za nepogode

Prema njegovim rečima, “nedelja bi, kada je nestabilnost atmosfere u pitanju, mogla biti kritičan dan jer se ovog dana uz jači uticaj ciklona očekuju snažne nestabilnosti koje bi vrlo lako mogle prerasti u lokalne nepogode”.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

- Trenutno je ta opasnost najveća nad Vojvodinom, Šumadijom i istokom Srbije gde bi cape vredosti mogle ići na na oko 2500J/kg. Konačna procena biće moguća tek u subotu. U nedelju će uslediti dalje osveženje tako da će početkom sledeće nedelje biti nestabilno i osetno svežije vreme uz pljuskove i pojačan severozapadni vetar sa manjom opasnošću od vremenskih nepogoda. Maksimumalne dnevne temperature će biti od 17 do 25 stepeni Celzijusa – kaže Čubrilo.

Bez velikih vrućina do kraja jula

Kako je i najavio, posle jako toplog juna, jul donosi umerenije i promenljivije letnje vreme i do kraja meseca bi se topli i hladni talasi smenjivali.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

- Krajem jula, od sredine sledeće sedmice biće toplije, ali se prave letnje vrućine verovatno neće javiti jer bi već oko 3. avgusta bilo uslova za novo pogoršanje i osveženje – zaključuje Čubrilo.

Na severu i zapadu Srbije svežije već u subotu

Sajt "Vreme&Radar" objavio je da će do petka u Srbiji biti pretežno sunčano, ponegde-povremeno i uz malu do umerenu oblačnost. Pretežno suvo, retko može biti kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren promenljivog smera.

Maksimalna temperatura u četvrtak i petak uglavnom između 35 i 39-41 stepeni. Minimalna temperatura mestimično oko i iznad 20 stepeni.

- Prema trenutnim izgledima u subotu poslepodne, u noći ka nedelji i u nedelju uz promenljivu oblačnost mestimično može biti prolazne kiše i pljuskova s grmljavinom, ponegde-prolazno i umerenog do jakog vetra. U subotu malo svežije na severu i zapadu zemlje, u ostalim krajevima i dalje vruće, na istoku i jugu ponegde moguće i do 40-42 stepeni, dok je u nedelju osveženje moguće u svim predelima - najavio je "Vreme&Radar".

(Blic)