DO SUBOTE JAČANJE TOPLOTNOG TALASA: Najtoplije biće u ova dva dela zemlje - RHMZ rano jutros izdao hitno upozorenje

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), do subote nas očekuje jačanje toplotnog talasa.

Foto: D. Milovanović

Toplotni talas koji je zahvatio našu zemlju očekuje se do subote, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 °S, a u petak i subotu (25. i 26. jula) lokalno i do 42 °S, a najizraženiji će biti na jugu i istoku Srbije.

U severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji tokom današnjeg dana biće prijatnije vreme uz najvišu temperaturu od 32 do 34 °S, ali će od sutra biti ponovo u porastu od 35 do 39 °S.

U subotu (26.07.) na severu i zapadu promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. U nedelju (27.07.) osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima, uz izraženiji pad temperature.

Početkom naredne sedmice (od 28.07.) promenljivo, nestabilno i malo svežije sa lokalnom pojavom padavina.

Foto: D. Milovanović

Sistem za prenos SMS hitnih informacija

Usled veoma jakog i dugotrajnog toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 37 do 40 °S, a u petak i subotu (25-26.07.) lokalno i do 42 °S, koji će na području Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog, Nišavskog, Pirotskog i Zaječarskog okruga trajati najmanje 5 dana u kontinuitetu, RHMZ Srbije je u nedelju, 20. jula, pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Budite na oprezu i ostanite informisani, apeluju iz RHMZ-a.

Ekstremni uslovi za nastanak požara

Toplotni talas u narednim danima dodatno će doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu (odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda), naročito u petak i subotu (25-26.07.), kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar. U regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa (5 dana uzastopno sa maksimalnom temperaturom od 38 °S i više) i dugotrajne suše, građanima su poslata i SMS upozorenja - u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu.

Foto: D. Milovanović

Upozorenje za područje Beograda

Na području Beograda danas toplo, a veoma toplo ponovo će biti od četvrtka do subote (24-26.jula) uz maksimalnu temperaturu od 35 do 39 °S.

