"LABUBU" POMAMA ZAHVATA PLANETU: Neobična Kineska igračkica poslednjih nekoliko meseci postala glavni modni aksesoar širom sveta

Ovo je samo jedan od brojnih komentara korisnika društvenih mreža, koji stavljaju prst na čelo zbog najnovijeg modnog trenda koji je preplavio planetu.

Naime, reč je o plišanim lutkicama sa šiljatim ušima, velikim očima i kezom preko celih usta kineskog proizvođača "Pop mart" koje su postale glavni aksesoar na torbama svetskih zvezda, ali i mnogobrojnih stanovnika širom planete, stvorivši novi kulturološki fenomen.

Kreator "labubu" lutkica je umetnik iz Hongkonga Kasing Lung, koji ih je prvi put prikazao u svojoj trilogiji po imenu "Čudovišta".

Nakon što su knjige objavljene, "Pop mart" je 2019. godine napravio prvu kolekciju igračkica i počeo da ih prodaje. Međutim, pravi bum lutkice su doživele prošle, a naročito ove godine kada je njihovo nošenje postalo glavni modni trend.

Među prvima su ih kao privezak na svojim dizajnerskim torbama "prošetale" američke pevačice Rijana i Dua Lipa, zatim rijaliti zvezda Kim Kardašijan.

Čak je i bivši kapiten engleske fudbalske reprezentacije Dejvid Bekam na "Instagramu" objavio fotografiju svog "labubua" pričvršćenog za torbu. Ubrzo je gomila devojaka "poludela" za igračkicama neobičnog izgleda.

U brojnim tekstovima iz svetskih medija postavlja se pitanja zašto su "labubu" lutkice postale toliko popularne da se jedva mogu pronaći na onlajn štandovima kineskog proizvođača. Kao jedan od razloga navodi se upravo njihova aktuelna potražnja, zatim kopiranje stila poznatih zvezda, ali i misterija koja ide uz njihovu kupovinu. Igračkica, naime, dolazi upakovana u "slepu" kesu, zbog čega kupac ne zna koju će tačno igračkicu izvući.

Platforme poput "Instagrama" i "Tik-toka" pune su korisnika koji snimaju svoju reakciju tokom otvaranja paketa. O njihovoj potražnji pokazuje i obična pretraga na najpoznatijem svetskom pretraživaču. Samo u maju reč "labubu" u "Gugl" je bila ukucana 2,1 milion puta.

AMERIČKA glumica i zvezda serije "Seks i grad" Sara Džesika Parker (Keri Bredšo) nedavno je u jednom intervjuu upitana da li bi nosila "labubu" lutkicu kao aksesoar na svojoj torbi, na šta je ona odgovorila da ne zna o čemu se radi. Parkerova, koja je u seriji, ali i van nje planetarno poznata po neuobičajenim modnim izborima, izjavila je da je "labubu" deluje zanimljivo, ali da je ona lično ne bi zakačila za svoju torbu, ali da poštuje one koji to urade.

Iako se na pojedinim sajtovima mogu pronaći i ispod 20 dolara po komadu, njihova cene se kreće i po nekoliko stotina američkih novčanica. Kolekcionarske idu i do 2.000 dolara. Koliko je ovaj trend okupirao svet pokazuje i podatak da je nedavno "labubu" igračka u ljudskoj veličini prodata na aukciji u Pekingu za više od 150.000 dolara.

Pomama za "labubu" lutkicama učinila je da vlasnik "Pop marta" Vang Ning (38) postane najmlađi kineski milijarder na listi 10 najbogatijih u toj zemlji. Njegovo bogatstvo vrtoglavo se uvećalo za samo godinu dana.

Njegova neto vrednost učetvorostručila se sa 7,59 milijardi dolara u 2024. na 22,1 milijardu u junu ove godine, prema "Forbsovoj" listi milijardera. Kineska kompanija je lane prijavila prihod od preko 1,8 milijardi dolara, uključujući 420 miliona dolara van Kine, delimično zbog prodaje "labubua", prenosi američki Si-En-En.

Popović: Blagosloveno ili ne

O OVOM trendu se nedavno se oglasio i sveštenik Predrag Popović, koji je poznat po aktivnom prisustvu na društvenim mrežama i tome što otvoreno komentariše savremene pojave iz perspektive pravoslavne vere.

- Treba svakako voditi računa šta kupujemo i unosimo u svoju kuću. Bez obzira na to da li je nešto popularno ili ne, treba presuditi o tome da li je to blagosloveno ili ne. Da li su to ove lutke ili nešto drugo, svakako ne možemo bezazleno kupovati samo na nivou estetike šta nam se svidi. Ja sam iz jedne devojke isterivao đavola jer je tetovirala satanistički simbol na sebe a da nije znala, prosto jer joj se svidelo. Trebalo joj je dosta laserskih tretmana da to ukloni. Što bi Gospod rekao "budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi". Malo mudrosti ne može da škodi - napisao je u opisu objave otac Predrag Popović.