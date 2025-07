EVO KOLIKO ĆE DANA NEVREME DA TRAJE: Vremenska prognoza za sredu, 9. jul

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Vreme u Srbiji

U Srbiji pretežno oblačno, vetrovito i osetno hladnije, mestimično sa kišom, ujutru i pre podne i pljuskovima sa grmljavinom koji će ponegde biti i obilniji, dok će temperature biti od 13 do 23 stepena, saopštio je RHMZ.

Duvaće umeren i jak severozapadni vetar koji će na istoku zemlje povremeno imati i olujne udare.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu pretežno oblačno, vetrovito i osetno hladnije, povremeno sa kišom, ujutru i pljuskovima sa grmljavinom, uz umeren i jak severozapadni vetar i najvišom temperaturom oko 20 stepeni.

Prognoza za naredne dane

U četvrtak i početkom naredne nedelje u Srbiji se očekuje kratkotrajna pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom.

10.07.2025. Četvrtak: Promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni.

11.07.2025. Petak: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša biće krajnje izolovana (veoma retka) pojava i to u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni.

12.07.2025. Subota: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

