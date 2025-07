OD PLAŽE DO PLAŽE U GRČKOJ - DETALJAN CENOVNIK: Evo koliko novca treba da spremite za odmaranje, sve u evro

UKOLIKO se spremate na put u Grčku, gde ćete provesti svoj godišnji odmor, sajt Grčka info objavio je cenovnik ležaljki na plažama ističući da se iznosi menjaju, pa i da se u okviru jednog mesta razlikuju u zavisnosti od plaže, bara, perioda u godini...

Uz napomenu da većina plaža ima deo na kome je moguće postaviti svoj suncobran, peškir i ostalu opremu za plažu, prezentovali su aktuelne cene za iznajmljivanje plažnog seta.

Cene ležaljki i suncobrana na Kasandri i centralnom delu Halkidikija

Halkidiki je jedna od oblasti gde ima mnogo plaža na kojima se upotreba plažnog mobilijara uz poručeno piće ne doplaćuje, naravno uz izuzetak onih najpopularnijih i najatraktivnijih plaža.

Na početku da razjasnimo da je set u stvari komplet najčešće dve ležaljke i jednog suncobrana.

Nea Flogita – uz naručeno bilo koje piće od 3 €, na korišćenje se dobija komplet od 3 ležaljke, suncobrana, stola i stolice, ali nije moguće napuštanje i vraćanje na plažu (nema ostavljanja peškira).

Ipanema – 2 ležaljke se plaćaju 15 €.

Kriopigi, Aktajon bar – cena po ležaljci 8 €;

Nea Potidea – član grupe je preporučio smeštaj u vili Fani, gde je u cenu uračunato korišćenje 2 suncobrana i 4 ležaljke;

Hanioti – ovde su cene dosta raznolike, a najčešće se plaća 8–10 € za set od 2 ležaljke i suncobrana, dok se piće poručuje i plaća odvojeno. Ima i skupljih ponuda, od 12, 15, pa sve do 50 € za set.



Plaža kod hotela Hanioti - za 8 € se dobija set na celodnevno korišćenje.Neki turisti su primetili i značajna poskupljenja u odnosu na prethodnu godinu, na istoj plaži je set (bez uključenog pića) poskupeo sa 7 na 12 €.

Cene su slične i tokom septembra, u proseku od 8 do 10 evra za set.

Nea Kalikratija, Sahara bič - ležaljke se dobijaju uz poručeno pića, a uz to ide i gratis voćna salata. U Nea Kalikratiji su cene inače oko 8–10 € za set, u zavisnosti od cene pića.

Geoponika – uz narudžbinu se set dobija besplatno, bez pića celodnevno korišćenje seta je 5 €.

Nea Mudania – za jedno piće po ceni od 3 € dobija se na korišćenje ceo set sa stolom i stolicom.

Polihrono – za 5 € se dobijaju piće i ležaljka, a postoje naravno i mesta gde su ležaljke besplatne i plaća se samo cena pića. Foto Shutterstock



Pefkohori – 8–10 € za set, ali ima i mesta gde se dobija gratis uz piće.

Siviri – set se dobija uz piće.

Popularne plaže oko Pefkohorija – ulaz se plaća 15–20 € po osobi.

Afitos – Za 10 € se dobijaju 2 ležaljke, suncobran i piće.

Ksenija plaža Paliouri – set ležaljki košta 8 €, a piće se plaća odvojeno (kafa je 3 €, a pivo 4 €).

Sani bič, plaža Anemos – ležaljke koštaju 10 € po osobi, a piće se poručuje odvojeno (bar je trenutno zatvoren).

Plaža Kabana u Paliuriju – u zavisnosti od položaja, cena ležaljki se kreće od 15 do 100 € tokom sezone, pri čemu se može jesti i piti u visini plaćenog iznosa. Okvirne cene pića su 4 € za kafu ili sok, 6–8 € za pivo, 1 € za flašicu vode. Pristup internetu se plaća odvojeno i to 20 € za celodnevno korišćenje za samo jedan uređaj. Postoje i jeftinije plastične ležaljke.

Sitonija – cene ležaljki i suncobrana

Na Sitoniji su cene vrlo šarolike, prilično se razlikuju u zavisnosti od plaže i bara, i mogu biti dosta visoke. Na popularnim plažama ležaljke se i tokom septembra plaćaju 5–10 €, retko gde se dobijaju uz konzumaciju.

Neos Marmaras, Paradiso bič – gratis uz piće (3–4 €);

Neos Marmaras, gradska plaža – set se dobija uz cenu pića;

Sarti – ležaljke se dobijaju uz piće (frape 3,5 €);

Metamorfozis – za 4,5 evra dobijaju se 2 ležaljke i suncobran na celodnevno korišćenje tokom sezone;

Toroni – set se dobija uz kafu koja košta 2,5–3 €;

Nikiti – ležaljka se dobija uz poručeno piće;

Psakudija – ležaljke se dobijaju uz poručeno piće,

Trani Amuda – set ležaljki u prvom redu do mora se plaća 10, a u ostalim 5 €;

Lagonisi – u prva 3 reda do mora ležaljke se plaćaju 15–20 € po osobi, nakon toga 10 € po osobi;

Lagomandra plažni bar – set 10 € (kafa 3,5 €, sok 4–5 €, pivo 8 €);

Kamp Kujoni Gerakini – set se dobije uz 2 pića od po 2,5 €.

Mango bar na plaži Kalogrija – ležaljka bez pića košta 4 €, neprijatno iznenađenje da se zbog antikovid mera naplaćivala dodatno treća ležaljka; sada je set za dve osobe 50 € u prvom redu.

Plaža Koviou – cena ležaljke je 2,5 €;

Kalogrija – krevet sa baldahinom za troje košta 60 € i dobija se konzumacija u toj vrednosti.

Atos, Halkidiki – cene ležaljki i suncobrana

Jerisos – negde se set dobija uz piće, a negde se plaća 10 € po suncobranu, bez pića;

Uranopolis, Drenija i okolne plaže – mobilijar se dobija uz piće (5–9 €).

Solunska regija i zaliv Strimonikos – cene ležaljki i suncobrana



Perea – set za dvoje je 6 €.Stavros – par ležaljki uz piće je 6–7 € u većini barova tokom cele sezone;Nea Vrasna – po ceni od 6 € dobijaju se 2 pića i komplet od 2 ležaljke, stolice, suncobrana, lejzi bega i flaše vode;Plaže Babilos i Amos – ležaljke se dobijaju uz piće i tokom sezone;Asprovalta – plaća se samo piće 2–3 €.Olimpska regija – cene ležaljki i suncobranaU najvećem broju slučajeva u Olimpskoj regiji, set ležaljki i suncobran se dobija uz cenu pića, takođe prilično povoljno.

Paralija – cena osnovnih pića (kafa, sok, pivo) oko 3–4 €, pa tako set od 2 ležaljke i suncobrana, uz 2 pića izađe 6–8 €;

Leptokarija – više turista je potvrdilo da čak i uz samo 1 poručeno piće možete koristiti set ležaljki i suncobrana tokom celog dana, a cena pića je oko 2,5–3 €;

Olimpik Bič – kafa je oko 3 €, a bilo je ponuda i 2 kafe za 4 €, a zanimljiva je i ponuda kafa + poslastica (kola, tulumba, pita) za 3,5 €.

Nei Pori – ležaljke se koriste uz narudžbinu, a za 6 € dobijaju se 2 kafe, 2 flašice vode i 2 krofne;

Skotina, Psarou plažni bar – za 7 € se dobija komplet od 3 ležaljke i suncobrana, i 2 pića uz to.

Tasos – cene ležaljki i suncobrana

Turisti procenjuju da se na oko 80 odsto plaža ležaljke dobijaju na korišćenje uz poručeno piće (gradska plaža Skala Marion, Ariba, Glikadi, Salonikos, Psili Amos…).

Notos – set ležaljki bez pića košta 5–10 €;

Limenas i okolina – ležaljka se uglavnom dobija uz piće, sa izuzetkom plaže La Skala, gde je za prva 3 reda do mora potrebno potrošiti 120 € kako bi se dobila 2 seta ležaljki, a ista je cena i za krevet sa baldahinom za 6 osoba;

Mermerna plaža – set ležaljki se plaća 20 €, a uz tu cenu se dobijaju 2 kafe ili kafa i malo pivo. Ovo je jedina plaža na

Tasosu gde je primećeno da se ležaljke naplaćuju i u septembru, ali je tada moguća konzumacija u visini plaćenog iznosa;

Pahis – najjeftiniji set je 30 €;

Aliki, Limenarija, Astris, Pefkari, Skala Potamija – 10 evra za set ležaljki;

Potos – 3–10 € za set;

Makrijamos – odvojeno se plaćaju ulaz, parking, ležaljke, suncobran, piće, trošak je oko 25 € za dvoje bez pića;

Glifoneri – 2 € ležaljka;

Aliki u sepetembru – uz 2 ležaljke obavezan ručak u restoranu.

Lefkada – cene ležaljki i suncobrana

Okvirna cena ležaljki i suncobrana na Lefkadi, van najekskluzivnijih plaža, jeste 6–8 € za set, a turisti prenose da se dešavalo da im ležaljke uopšte ne naplate.

Porto Kaciki – 30 € samo za ležaljke, dok se parking i sve ostalo plaća odvojeno;

Katisma – 8, 10, 15, ili 20 € za set ležaljki i još 8–10 € za parking. Jedan član grupe savetuje da se ode na krajnji desni deo plaže, gde je parking u hladovini bio besplatan ukoliko se uzmu njihove ležaljke od 10 €. Za cenu od 25 uz mobilijar se dobija i mali sef koji se otključava narukvicom;

dve plastične ležaljke i suncobran 10 €;

dve drvene ležaljke i trščani suncobran – 30 €;

krevet sa baldahinima – 50 €;

Sivota i okolina – u julu 7–10 € set bez pića (ponegde i uz piće),

Sivota, plaža Zera – set košta 5 €, gratis se dobija flaša vode;

plaža Agiofili – cena 15 € za set;

Milos – 15 €, u septembru 10 € po osobi.

Krit – cene ležaljki i suncobrana

Na Kritu ima mnogo plaža gde se dobijaju ležaljke bez obaveze da naručite piće ili hranu. Najčešća cena je 6–7 € za 2 ležaljke i suncobran u sezoni (ponegde 10 €).

Krevet s baldahinima uz more se plaća 30 €.

plaža Zorba – 20 € set.

Parga – cene ležaljki i suncobrana

Možete očekivati da set ležaljki sa suncobranom platite 10–15 €, samo na plaži Karavostasi se dobija uz piće.

Valtos – 7 € do 10 € set bez pića, dok je jedan komentator preneo iskustvo dobijanja seta uz 2 kafe od 3,5 €;

Vrahos – set se dobija uz piće, a ima i besplatan parking u hladovini;

Krioneri, Sarakiniko – 10 € za set;

Lichnos – 5 € do 7 €;

Kefalonija – cene ležaljki i suncobrana

Lasi – 8 € set za celodnevno korišćenje, 5 € za jedno popodne;

plaža Lourdes – 6 € set;

Poros – ležaljke besplatne uz piće;

Antisamos – 10 € po ležaljci u prvom plažnom baru, u druga dva cena jedne ležaljke je 5 €;

Mirtos plažni bar – obavezna konzumacija u iznosu od 40 do 100 €.

Krf – cene ležaljki i suncobrana

Set se uglavnom plaća 8–10 € i dobije se 1 piće po ležaljci.

Barbati – set je 6–10 € bez pića, što zavisi od pozicije;

Glifada – set ležaljki u septembru je 10–15 €, zavisi od pozicije;

Luksuzni bar Pazuzu na plaži Glifada – 20–30 €.

Atina – cene ležaljki i suncobrana



Maraton – ležaljke se dobijaju uz piće koje je malo skuplje (malo pivo 4,5 €).

Evija – cene

Na Eviji set ležaljki i suncobrana se uglavnom dobija uz poručeno piće (3,5–8 €).

Edipsos, AYRA plažni br – 5 € za bilo koje piće i dobije se ležaljka (u manjim barovima cena je 3 €).

Kikladi Set se uglavnom plaća 10 €.

Mikonos – cena ležaljke ide do 25 € na ekskluzivnijim plažama pa sve do 500 € za VIP goste.

Santorini –- 10–15+ evra set bez pića;

Vilhada – 10 € do 16h, nakon toga 5 €.

Kavala

Keramoti – 3 ležaljke i suncobran uz konzumaciju (minimalna cena 3 € za kafu);

Amolofi plaža – set ležaljki i 2 pića koštaju 8 €;



Nea Peramos – uz piće.PeloponezNaši turisti javljaju da se u većini mesta na Peloponezu ležaljke dobijaju uz piće.

Nafplio – 10 € set u septembru;

Lutra Kilini – set i piće 6 €;

Kondili – ležaljka se dobija uz piće.

Rodos

Gradska plaža – set je 10 €, a sa fiskalnim računom plaža može da se napušta;

Eli – 10€ po osobi bez pića, dobije se i peškir na korišćenje;

Na ostalim plažama Rodosa cena seta je obično 10 € bez pića (važi i za septembar).

Ostale destinacije u Grčkoj

Skijatos, Trulos Beach – 20 € set za dvoje;

Zakintos - 8 € set u septembru;

Egina – set 8–10 €;

Pilion – set je 5–8 € bez pića, ponegde se dobija uz konzumaciju.

