SPREMITE SE ZA AFRIČKI ANTICIKLON: Dolazi do dramatične promene vremena (FOTO)

NAKON jučerašnjeg dana sa promenljivom oblačnošću, povremenom kišom, vreme u Srbiji ulazi u fazu stabilizacije i postepenog otopljenja.

Foto: Jovana Švedić

Već od vikenda očekuje nas značajan porast temperature, a početkom juna i prvi ovogodišnji toplotni talas – uz maksimume i do 35 stepeni Celzijusa.

Kako je u vremenskoj prognozi objavio Marko Čubrilo, meteorolog amater, od danas nas očekuje "stabilizacija i postepeno otopljenje".

- Od vikenda sledi promena sinoptike koja će usloviti dolazak letnjeg tipa vremena. Preko jugoistoka Evrope pružiće se polje anticiklona, dok će se ciklonska aktivnost situirati nad delove severozapadne Evrope. U ovakvom odnosu vazdušnog pritiska ka nama će u jugozapada krenuti vrlo topao vazduh te će uslediti jače otopljenje. Za vikend prvo umereno toplo sa maksimumima koji bi se u nedelju kretali od plus 23 do plus 29 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.

UV indeks za vikend

Prognozirane vrednosti UV indeksa tokom vikenda kreću se na svim mernim stanicama u RHMZ u rasponu od 7 i 8 što znači da je UV zračenje visoko i veoma visoko.

Koji su zdravstveni rizici prekomernog izlaganja UV zracima?

Opekotine i druge promene na koži (mogu biti različitog stepena – od crvenila do bolnih plikova na koži)

Katarakta - zamućenje očnog sočiva dovodi do smanjenja vida i eventualnog slepila

Rak kože - UV zračenje uzrokuje nekoliko različitih tipova malignih tumora kože pored melanoma

Maligni melanom kože - težak oblik raka kože koji može nastati posle višegodišnjeg prekomernog izlaganja suncu.

Foto: Printscreen

Pakleni početak juna i toplotna kupola

On se osvrnuo na to kakvo će nas vreme čekati početkom i tokom prve nedelje juna.

- Početkom juna još toplije uz maksimume koji bi se mogli kretati od 28 do 34 stepena Celzijusa i to bi bio prvi topao talas ovog leta - navodi Čubrilo.

Istog mišljenja je i meteorolog Ivan Ristić koji kaže da će za vikend biti čak 35 stepeni Celzijusa.

Dodaje i da ćemo od ponedeljka 2. juna ući u dugotrajnu vrućinu, a pošto se afrički anticiklon u narednih deset dana da proširi na veći deo Evrope kod nas će zahvatiti deo Vojvodine, što znači da će temperatura biti i do 36-37 stepeni.

- Anticiklon se pomera na sever i možda ćemo biti čak i u toplotnoj kupoli i to znači sigurno 15 dana suvog vremena, sve do sredine juna. Afrički anticiklon ima tendenciju širenja narednih dana i zahvatiće veći Evrope. Kod nas se u Banatu, delu Srema i Mačve pojavila i crvena boja, a to znači temperature do 37 stepeni. Modeli pokazuju da će biti sve toplije – kaže Ristić.

Dodaje da se "ne vidi se kraj toplotnog talasa".

Dugoročno bi to značilo vrućine i sve duži toplotni talas. Meteorolog očekuje da u sredu i četvrtak, 4. i 5. jun, bude do 35 stepeni, a zatim da sledećeg vikenda bude još toplije i da tropski dani obeleže prvu sredinu meseca.

Foto: Printscreen/Facebook/Marko Cubrilo

Biće i osveženja

Kako je objavio Čubrilo, "osveženje uz grmljavinske pljuskove je prema trenutnoj proceni moguće oko 10. juna".

Ristić takođe ne isključuje mogućnost letnjih kiša o grmljavina, naglašavajći da je to očekivano

- Kao i maj, jun je kišni mesec, iako manje, verovatnoća postoji. Za sada nema očekivanja velikih supećelija dok temperatura mora ne poraste. Imaćemo verovatno izolovanje superćelije u vidu velikh pljuskova na određenom manjem području - navodi Ristić.

(Blic)