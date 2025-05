TAČNO OVOG DATUMA POČINJE TROPSKI VRELO VREME: U Srbiju konačno stiže leto, ali meteorolog ima veliko upozorenje

U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab i umeren severozapadni vetar koji će sredinom dana i posle podne povremeno biti jak. Najniža temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepeni. Narednih dana očekuju se pljuskovi i grmljavina i prema rečima meteorologa to je poslednji trzaj vremenskih neprilika u maju, ali, već u junu sa tropskim temperaturama očekuju se ponovo padavine i druge potencijalno opasne pojave.

Upozorenje na jak vetar

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom krajem dana u sredu zahvatiće Vojvodinu, a tokom noći i zapadne i centralne predele naše zemlje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

RHMZ je za sredu zbog jačine vetra na istoku Srbije sa udarima jačim od 17 m/s uključio "žuti" meteoalarm.

- Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – stoji u upozorenju RHMZ.

Zbog jačine vetra su moguće:

štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini

problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)

štete na šumama, drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana)

problemi u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima

indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja

otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari

ekološka katastrofa (ometanje akcija spašavanja)

uticaji se odnose na dobro i redovno održavane objekte tvrde građe, zdravo drveće i slično

Cela Srbija u "žutom" zbog vetra, grmljavine i pljuskova

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, u četvrtak će biti promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, osim na severozapadu zemlje gde će biti suvo. Vetar će biti umeren, povremeno i jak severozapadni, u istočnoj Srbiji na udare i olujni.

Najniža temperatura će biti od 9 do 15 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepeni.

zbog grmljavine upozorenje važi za Vojvodinu, Beograd, zapadnu Srbiju i Šumadiju

zbog vetra, grmljavine i kiše sa padavinama većim od 10 l/m² za 3 sata za istočnu Srbiju

pljuskova kiše i grmljavine sa i bez padavina za Pomoravlje, jugoistočnu i jugozapadnu Srbiji

Postoje rizici od udara od udara groma, poručuju iz RHMZ, i mogući su:

opasnost za život ljudi i životinja

problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju

rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama

problemi u transportu električne energije zbog udara groma

lokalna pojava intenzivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini

Zbog pljuska kiše ili jake kiša sa količinom padavina većom 10 l/m² u periodu do 3 sata moguće su:

poteškoće u urbanim sredinama (problemi sa kanalizacijom i kišnim kolektorima)

problemi u saobraćaju i transportu

odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti

moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja

Promenljivo do kraja maja

U petak će biti promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i tek ponegde će biti kratkotrajne pojave kiše ili pljuska i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima zemlje. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i istoku Srbije povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni, a najviša od 18 do 24 stepeni.

Prvog dana vikenda biće promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, na severu i zapadu tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni.

RHMZ je najavio da će od 1.juna biti pretežno sunčano i toplije, pa se početkom sledeće sedmice u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura oko i malo preko 30 stepeni.

U Srbiju stiže "Afrika"

Vreo afrički vazduh krenuo je prema Srbiji, afrički anticiklon polako zauzima svoje mesto, i prema rečima meteorologa Ivana Ristića od ponedeljka 2. juna temperatura vazduha u Srbiji će biti prava tropska, viša od 30 stepeni!

On je najavio da ćemo priliv toplog afričkog vazduha osetiti već u nedelju 1. juna, a na pitanje da li to znači kraj vremenskim nepogodama, odnosno, većim količinama padavina, pljuskovima sa grmljavinom i olujnom vetru, kaže da će tih pojava najverovatnije biti i u junu.

-U junu će biti isto nepogoda, zato što smo mi na samoj granici afričkog anticiklona i na njegovoj periferiji prolaze talasi vlažnog vazduha koji mogu povremeno da donesu kišu, najverovatnije oko 7-8. juna biće naoblačenja i kiše. Ponovo može da bude prodora, a sa njima i nepogoda pošto će i temperature biti veće – objašnjava Ristić.

Njegovi modeli pokazuju da će u četvrtak 29. maja biti pljuskova sa grmljavinom koji mogu biti jači, ali bez nepogoda.

- Ne očekujem sada nepogode, ali treba biti na oprezu, može da bude neugodno zbog jakih pljuskova za kratko vreme – zaključuje Ristić.

