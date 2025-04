SRBIJA DOBILA DRUGI SUPERKOMPJUTER Vučević: Postajemo apsolutno dominantni u ovom delu sveta (VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu Miloš Vučević prisustvovao je u Palati Srbija potpisivanju ugovora o HPC (superkompjuter) i razvoju veštačke inteligencije između Kancelarije za IT i eUpravu Vlade Srbije i francuske kompanije „Eviden“.

Foto: Novosti

Nakon potpisivanja ugovora medijima su se obratili direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihalo Jovanović, ambasador Francuske u Srbiji Pjer Košar i premijer Vučević.

- Ugovor je vredan čak 50 miliona evra i deo je velikog međudržavnog sporazuma. Kroz ovaj ugovor nabavljamo novi superkomjuter, koji predstavlja nadogradnju postojeće nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije našeg prvog superkompjutera. Taj superkompjuter je pušten u rad 2022. godine. Dajemo ga besplatno na korišćenje. Novi superkomjuter ima čak 20 puta više superčipova i skoro 30 puta više prostora za podatke. Želimo da ga iskoristimo i za primenu veštačke inteligencije. Ovo je veliki korak za unapređenje javne uprave - kazao je Jovanović.

U okviru državnog Data centra u Kragujevcu biće smešten novi superkomjuter.

- Nastavljamo dosledno da razvijamo program Srbija skok u budućnost - istakao je Mihailo Jovanović.

Ambasador Pjer Košar rekao je da Srbija mora da se približi Evropskoj uniji.

- Dugo radimo u raznim oblastima, razmenjujemo usluge. Pošto imamo zajedničku budućnost, moramo da rešavamo izazove. Dosta godina se bavimo izazovima u vezi sa informatičkom infrastrukturom - kaže Košar.

Vučević je kazao da se ovim stvaraju mogućnosti da naučnici mogu još brže rade na svojim projektima i dobiju bolju, snažniju i sadržajniju podršku.

- To znači da će vlasnici start ap kompanija i ljudi koji razmišljaju da krenu u privatni biznis biti dodatno ohrabreni da takvu odluku donesu, da oni koji već posluju mogu brže i kvalitetnije razvijaju sopstveni biznis. To znači da ćemo da idemo u realizaciju projekta medicinske dokumentacije, da ima manje papirologije, da sve ide mnogo jednostavnije, uz naravno zaštitu ličnih podataka. Drugi deo ovog anaržmana isto nije za zanemarivanje, govorimo o razvoju veštačke inteligencije, alata, aplikacija. Sektor energetike, transporta, pametnig gradova... sve je to deo lepeze koja dobija dodatnu podršku. Pokazujemo da se Francuskom sarađujemo u najosetljivijim oblastima - rekao je Vučević.

Time što smo dobili drugi superkomjuter, kako kaže, Srbija postaje apsolutno dominantna u ovom delu Evrope.

- To nema niko u regionu. Time pokazujemo da Srbiju vodimo u pravcu razvoja, a ne u pravcu destrukcija i nazadovanja - zaključio je.