(MAPE) U SRBIJU STIŽE NEOBIČNO JAKO ZAHLAĐENJE: Preti nam svakodnevno nevreme, biće pljuskova snega, a temperatura ide u minus

U SRBIJI će danas biti uglavnom oblačno, očekuje se lokalno kiša koja će prestati do kraja dana i kako je najavio meteorolog amater Marko Čubrilo biće nestabilno sve do vikenda kada se očekuje spuštanje jakog, hladnog, fronta, na planinama će padati sneg, a u nizijama je moguća pojava pljuskova snega.

Foto: Tanjug

Nestabilno, ali toplo do sredine vikenda

Čubrilo je upozorio da uz "neobično jako zahlađenje u drugom delu vikenda postoji i velika opasnost od kasnih mrazeva".

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, hladno vreme će se nastaviti i sledeće nedelje, a otopljenje stiže tek posle 13. aprila.

-Do vikenda će na vreme nad nama naglašenije uticati polje anticiklona, ali će atmosfera ostati nestabilna tako da će svaki dan postojati povećana verovatnoća od prolazne kiše ili lokalnih grmljavinskih pljuskova.

Severoistočni vetar u petak će biti u slabljenju. Temperatura će biti malo viša u odnosu na protekle dane i trebala bi se kretati od 7 do 18 stepeni Celzijusa – kaže Marko Čubrilo.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

Kada stiže neobično jako zahlađenje

Prvog dana vikenda će biti na kratko suvo i prijatno toplo, ali uveče će se preko severa regiona premesititi jak hladan front koji donosi neobično jako zahlađenje za ovo doba godine, veoma jak vetar i pojavu snaga u predelima preko 800 metara nadmorske visine, dok je niže moguća pojava naleta pljuskovitih padavina u obliku kiše, susnežice, snega i krupe.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

-Počeće da duva jak, povremeno i olujan severni i severozapadni vetar. Posle prijatne subote u nedelju će uslediti neobično jako zahlađenje uz maksimume od 2 do 9 stepeni Celzijusa, a veoma jak vetar će uslovljavati snažan subjektivan osećaj hladnoće.

Kako će sinoptika ostati povoljna za prodiranje neobično hladnog i povremeno nestabilnog vazduha od nedelje se zahlađenje nastavlja. Biće promenjljivo oblačno, veoma vetrovito i vrlo hladno vreme – poručuje Čubrilo.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

Dodaje da se povremeno očekuju pljuskovi krupe, susnežice i snega koji bi čak mogli biti praćeni i grmljavinom, dok će između njih biti sunčanih intervala. Najčešća pojava pljuskovitih padavina se očekuje u ponedeljak i sredu.

Upozorenje na opasnost od kasnog mraza

Prema njegovim rečima, u planinskom delu istočne Bosne i Hercegovine, Crne Gore, južne i istočne Srbije ovi konvektivni razvoji će se zbijati u duže periode padavina, a preko 800 metara nadmorske visine padaće sneg i doći će do pojave kratkotrajne snežne vejavice.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

-Kako će se neobično hladan period nastaviti postoji velika opasnost od pojave kasnog mraza koji bi u nizijama mogao iznositi od -4 do -1 stepen Celzijusa, a u oblastima preko 800 metara nadmorske visine od -12 do -4 stepena Celzijusa i to bi, na žalost, jako oštetilo pokrenutu vegetaciju na biljkama. Precizna procena snage mraza će biti moguća tek u subotu jer će odlučivati detalji kao što su snaga vetra, oblačnost, reljef i drugo – kaže Čubrilo.

Novo zahlađenje pre otopljenja

Očekuje oko 11. aprila da usledi još jedno, slabije, zahlađenje, dok bi se posle 13. aprila vremenske prilike polako vraćale u prosečne vrednosti, ali će jutra i dalje biti vrlo sveža, dok će dnevne maksimalne temperature sredinom meseca biti oko 17 stepeni Celzijusa.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

-Već oko 17. aprila bi bilo relativno toplo, ali nestabilno uz kišu i pljuskove - poručuje Čubrilo.

Odakle kreće prodor hladnog vazduha

Meteorolog Ivan Ristić je u prognozi za april najavio novi prodor hladnog vazduha 5. aprila, nakon čega će temperatura vazduha osetno pasti.

Foto: Facebok/Ivan Ristić / screenshot

Vreme će biti promenljivo, imaćemo smenu sunca i oblaka do subote, povremeno praćenu kišom. Tokom dana će temperatura biti između 13 i 19 stepeni.

-U večernjim satima na severu zemlje, a tokom noći i u ostalim krajevima Srbije, očekuje se jačanje severnog i severozapadnog vetra, koji će doneti hladan vazduh i oblačnost sa kišom.Na planinama će kiša preći u sneg. U nedelju i ponedeljak biće promenljivo, znatno hladnije i vetrovito, uz smenu sunca i oblaka koji će usloviti pljuskove snega ili susnežice. Temperaturaa će pasti oko 10 stepeni – rekao je Ristić za.

Prognoza do kraja marta

Očekuje da u Srbiji bude hladno do oko 14. aprila, a kako se bude približavao Uskrs doći će do postepenog porasta temperature.

Foto: Facebok/Ivan Ristić / screenshot

-U trećoj dekadi aprila biće toplije, sunčanije i sa manje padavina. Minimalna temperatura će biti od 6 do 11 stepeni, a dnevna maksimalna dnevna između 18 i 23 stepeni – kaže Ivan Ristić.

(Blic)

BONUS VIDEO - SRBIJA,REGION,SVET: Nemačka nudi srednjim preduzećima da prebace proizvodnju u Srbiju