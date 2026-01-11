Društvo

POLICIJA SPASILA DEKU (82): Danima bio bez hrane i terapije, a onda je usledila akcija

K. Despotović

11. 01. 2026. u 16:10

MUŠKARAC star 82 godine, koji je danima bio bez hrane, adekvatne terapije i ogreva u zabačenom delu sela Jasikovo, zbrinut je zahvaljujući blagovremenoj reakciji policijskih službenika.

ПОЛИЦИЈА СПАСИЛА ДЕКУ (82): Данима био без хране и терапије, а онда је уследила акција

Foto: Novosti

Policijski službenici PU Bor, u saradnji sa pripadnicima Žandarmerije i OVS Bor, u ranim jutarnjim časovima su ga pronašli na području opštine Majdanpek, u rejonu „Ogašu pišćol“.

Foto: Фото: Новости

Čovek je lošeg zdravstvenog stanja i otežanog kretanja, a radi daljeg zbrinjavanja  transportovan je u Opštu bolnicu u Majdanpeku.

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 14

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

DEKA PETAR DRHTAO U HLADNOJ KUĆI, PA PRONAŠAO 500 EVRA NA BADNJE VEČE: Novac je bez razmišljanja vratio vlansiku, pa ujutru dobio iznenađenje
Društvo

0 0

DEKA PETAR DRHTAO U HLADNOJ KUĆI, PA PRONAŠAO 500 EVRA NA BADNJE VEČE: Novac je bez razmišljanja vratio vlansiku, pa ujutru dobio iznenađenje

DEDA Petar je drhtao u hladnoj kući, ložeći stari nameštaj. Na Badnje veče, u snegu je našao novčanik sa 500 evra i dokumentima. Mogao je da kupi drva za celu zimu. Umesto toga, peške je otišao do adrese vlasnika, mladog oca Marka, kome je taj novac bio za kiriju. Petar je odbio nagradu i vratio se u hladnu kuću. Ali na Božićno jutro, probudio ga je zvuk teškog kamiona ispred kuće...

11. 01. 2026. u 20:48

KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije Bujica

KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije "Bujica"