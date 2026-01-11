POLICIJA SPASILA DEKU (82): Danima bio bez hrane i terapije, a onda je usledila akcija
MUŠKARAC star 82 godine, koji je danima bio bez hrane, adekvatne terapije i ogreva u zabačenom delu sela Jasikovo, zbrinut je zahvaljujući blagovremenoj reakciji policijskih službenika.
Policijski službenici PU Bor, u saradnji sa pripadnicima Žandarmerije i OVS Bor, u ranim jutarnjim časovima su ga pronašli na području opštine Majdanpek, u rejonu „Ogašu pišćol“.
Čovek je lošeg zdravstvenog stanja i otežanog kretanja, a radi daljeg zbrinjavanja transportovan je u Opštu bolnicu u Majdanpeku.
