POLICIJA SPASILA DEKU (82): Danima bio bez hrane i terapije, a onda je usledila akcija

MUŠKARAC star 82 godine, koji je danima bio bez hrane, adekvatne terapije i ogreva u zabačenom delu sela Jasikovo, zbrinut je zahvaljujući blagovremenoj reakciji policijskih službenika.

Policijski službenici PU Bor, u saradnji sa pripadnicima Žandarmerije i OVS Bor, u ranim jutarnjim časovima su ga pronašli na području opštine Majdanpek, u rejonu „Ogašu pišćol“.

Čovek je lošeg zdravstvenog stanja i otežanog kretanja, a radi daljeg zbrinjavanja transportovan je u Opštu bolnicu u Majdanpeku.