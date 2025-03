NAREDNIH DANA DO 24 STEPENA: Zahlađenje se očekuje od ovog datuma, evo da li će padati sneg

PRVI prolećni dan u Srbiji. Temperatura u toku poslepodneva u većini predela dostigla je 17-18 stepeni. Iako je dan bio sunčan i pravi prolećni, jutro je bilo ponovo vrlo hladno, uz mraz. Samo je Beograd merio 3°C i Loznica 0°C. U ostalim mestima temperatura je bila u minusu, u Sjenici -7°C.

Foto: Tanjug

Srbija će i narednih dana biti pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti stabilno i suvo.

Očekuje se sunčano i veoma toplo, uz maksimalne temperature oko 20 stepeni.

U petak i u subotu očekuje se i umerena oblačnost.

Sve do petka u predelima van Beograda očekuje se pojava jutarnjeg mraza, koji će izostati od vikenda.

U petak, tokom vikenda i početkom sledeće sedmice u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju i sa olujnim udarima.

Najtopliji dan u Srbiji biće ponedeljak, uz maksimalne temperature od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

Kako je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 8 do 12°C, one će u narednom periodu biti više za 10 stepeni.

Početkom sledeće sedmice sve više će jačati i ciklon sa zapada. S obzirom na to da će se Srbija nalaziti u prednjem delu, biće veoma toplo, uz južna strujanja.

U utorak sledi naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće i dalje vrlo toplo, uz temperature od 16 do 22°C.

U sredu se očekuje prodor hladnog fronta i pad temperature vazduha.

Od četvrtka, 13. marta pa do 17. marta biće promenljivo oblačno i hladnije. Jutarnja temperatura biće od 0 do 5°C, maksimalna dnevna od 10 do 15°C.

Dakle, prema trenutnim prognozama, iako se tokom druge dekade marta očekuje zahlađenje, ono za sada neće biti ono zimsko, već bi temperaure pale na prosečne vrednosti za sredinu marta.

(Telegraf)

BONUS VIDEO - DR NOVOSTI: GOJAZNOST UKAZUJE NA POLICISTIČNE JAJNIKE | Dr Ivana Rudić