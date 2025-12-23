PROGNOZA ZA 2026. GODINU: Moguće su velike promene vremena, potreban je oprez

POSLE hladnog januara i februara postepeno otopljenje stiže nam sa kalendarskim prolećem, a zatim sledi postepeni dolazak leta i toplotnih talasa.

U Srbiji će januar i februar biti pravi zimski meseci sa temperaturama i munisu i snežnim padavinama, dok će prvog prolećnog meseca vreme biti promenljivo uz smenu oblačnih perioda sa kišom, susnežicom i snegom, i perioda stabilniijeg i toplijeg vremena.

Meteorolog Ivan Ristić ističe da ćemo posle hladne zime sa dolaskom kalendarskog proleća osetiti da temperatura osetnije raste i očekuje se da već na početku ovog godišnjeg doba temperatura bude viša od 20 stepeni.

- Pred nama je godina u kojoj će zima, proleće i jesen biti u granicama normale, s mogućnošću da proleće bude ipak malo toplije, dok će leto biti tropski toplo. Veći deo godine temperatura će biti u granicama prosečnih vrednosti i deluje da se priroda polako vraća u normalu posle 2023. i 2024., kada smo postavili rekorde - podseća Ristić i dodaje da je april prethodnih nekoliko godina bio promenjiv.

Vreme u aprilu

- Oko 20. aprila se ranije dešavalo da bude snežnih padavina, međutim, 2026. godine bi mogao da prođe bez snega. Moguće su velike promene vremena, jer je normalno da temperatura krajem aprila bude preko 20 stepeni, ali ipak imamo i pojavu snega. Kako 2026. godine očekujemo više snega, pogotovo na planinama, tamo se skoro uopšte neće topiti i zato krajem aprila može da bude i preko metar snega na Kopaoniku i drugim planinama. Kada bude došlo do naglog topljenja snežnog pokrivača zbog otopljenja i vodostaji reka će brzo da rastu. Oprez je potreban, naročito ako bude jačih prolećnih kiša u maju.

Prema njegovim rečima u maju će normale za minimalne temperature biti od devet do 15 stepeni, a maksimalne između 20-25 stepeni.

Leto u maju

- Tokom tog meseca ćemo se približiti letnjim temperaturama. Moglo bi da bude preko 30 stepeni, što se inače dešavalo, međutim, to je ipak dosta retko i nije čest slučaj. U 2026. godini se to ne očekuje, već se očekuje da postepeno uđemo iz proleća u leto i da bude dosta padavina - kiše - kaže Ristić i dodaje:

- U junu će normale za minimalne temperature biti od 13 do 18 stepeni, za maksimalne od 23 do 29 stepeni, a kada je preko 25 stepeni to su već letnje temperature. To očekujemo da se desi u trećoj dekadi juna.

Prvi toplotni talas u junu, najtopliji u julu

Naš sagovornik kaže da bi prvi toplotni talas mogao da nas zadesi oko 25-26. juna.

- Temperature bi išle do 35 stepeni. Kraj juna bi bio baš topao i voda će se ugrejati na preko 20 stepeni u Grčkoj i južnom Jadranu, što će odgovarati svima koji planiraju letovanje u tom periodu. Velike su šanse da 2026. bude četiri toplotna talasa, a najtopliji očekujem u trećoj dekadi jula, oko 24-25. jula sa temperaturama od 42 stepeni, u Beogradu oko 41 stepen.

Što se tiče padavina, Ristić najavljuje u junu oko 100 litara kiše po metru kvadratnom za dan što može prouzrokovati urbane poplave.

- Jul će obeležiti minimalne temperature vazduha u proseku od 15 do 19 stepeni, dok će maksimalne biti između 26 i 30 stepeni, ali treba računati da se očekuje dosta tropskih dana. Već krajem prethodnog meseca, juna, i skoro do septembra biće jako toplo vreme zbog priliva toplog afričkog vazduha. Druga dekada jula bi bila rizična zbog superćelijskih oluja - ističe Ristić i nastavlja:

Moguće superćelijske oluje

- Očekuje se da temperature tokom leta budu visoke i mora će se brzo zagrejati. Sredinom jula temperatura morske vode će dostići skoro 30 stepeni čime će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni. Granica za nastanak uragana na okeanima je 27 stepeni, ali može da se koristi i za nastanak oluja s tim što sa superćelijsku oluju vetrovi moraju na visini da budu izraženi i da postoji smicanje vetra sa visinom. Nadam se da se 2026. godine to ipak neće dogoditi, ali očekujem da bude pljuskova, kiše, lokalno su mogući grad i jak olujni vetar.

Avgust naredne godine bi prema njegovoj najavio bio pravi letnji mesec, tropski, vreo, sa dosta sparine.

- Toplotni talasi će u julu i avgustu dugo trajati, neće nam biti nimalo lako sa temperaturama do 40, 41, 42 stepeni. U septembru se očekuju prvi prodori sa Severnog ledenog mora što će spustiti temperaturu i opet bi došlo do promene cirkulacije što znači da neće biti puno toplih dana i neće biti previše vruće na jesen. Zato već u novembru očekujem prvi sneg, sa temperaturama u granicama normale. I decembar bi mogao da bude kao prethodnih godina, ali će ipak biti povremenih zahlađenja uz padavine i blaža otopljenja. Slično tekućoj, 2025, u 2026. godini, će jedino leto ostati toplo, ali proleće, jesen i zima neće, biće hladniji u odnosu na prethodne, i sledeća godina bi zato mogla da bude malo hladnija - zaključuje Ristić.

