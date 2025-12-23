OBELEŽAVAMO DAN SVETIH MUČENIKA MINE, ERMOGENA I EVGRAFA: Veruje se da se danas treba moliti za isceljenje

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju svete mučenike Minu, Ermogena i Evgrafa.

Foto: SPC

I Mina i Ermogen behu Atinjani rodom. Obojica su živeli u Carigradu u velikoj časti i kod cara i kod naroda. Mina beše poznat zbog velike učenosti i krasnorečivosti, i spolja držaše se kao neznabožac, u srcu, pak, beše ubeđeni hrišćanin. Ermogen beše eparh carigradski, i držaše se neznaboštva spolja i iznutra, premda beše milosrdan i činjaše mnoga dobra dela.

Kada buknu neka raspra između hrišćana i neznabožaca u Aleksandriji, car Maksimin posla Minu, da utiša metež i da hrišćanstvo istrebi iz toga grada. Mina ode i uspostavi mir, no objavi sebe hrišćaninom, i obrati mnoge neznabošce u veru pravu rečitošću i čudesima mnogim.

Čuvši za ovo, car posla Ermogena, da Minu kazni i hrišćanstvo uguši. Ermogen izvede Minu na sud, odseče mu stopala i jezik, i izbode oči, pa ga onda baci u tamnicu. U tamnici Mini se javi sam Gospod Isus, isceli i uteši Svoga stradalca. Videvši Minu, čudesno isceljenog, Ermogen se krsti i poče propovedati silnu veru Hristovu. Ermogen je potom postavljen za episkopa u Aleksandriji.

Tada razjareni Maksimin sam ode u Aleksandriju i stavi Minu i Ermogena na velike muke, koje oni hrabro izdržaše, pomagani blagodaću Božjom. Videći hrabrost ovih Hristovih vojnika i čudesa Božja na njima, javi se pred sudilištem Evgraf, tajnik i prijatelj svetog Mine, i viknu caru u lice "I ja sam hrišćanin!" Car se razbesni, trže mač i poseče svetog Evgrafa. Potom naredi nečestivi car da dželati mačem poseku svete Minu i Ermogena.

Njihove svete mošti, bačene su u more, čudesnim načinom doploviše u Carigrad, gde ih episkop, kome se u snu o tome javi, svečano dočeka i česno sahrani.

Tropar

Uzdržanjem umrtviše ognjene pokrete strasti i slabosti, Hristovi mučenici, primivši blagodat da leče bolesti nemoćnih, i za života i posle smrti čineći čuda. Zaista je preslavno čudo, kako same kosti toče isceljenje: Slava Jedinome Stvoritelju Bogu.

Veruje se da bi na današnji dan trebalo da se pomolite svetim mučenicima za isceljenje i zapalite sveću u crkvi.