STIŽU TRI POJAVE I DONOSE NAM VELIKO SMRZAVANJE: Pašće sneg i u nižim predelima, ruska zima zaključava Srbiju

LjUBITELjI prave zime, spremite šalove i kape – prognoze su se usaglasile! Najnoviji podaci vodećih svetskih modela, GFS-a i ECMWF-a, ispisali su scenario koji se dugo čekao. Formiranje snažnog ATR (atlantskog) bloka otvara kapiju hladnom arktičkom vazduhu koji kreće u pohod na Evropu. Dok se kalendarska godina bliži kraju, sinoptičke karte postaju sve „zelenije“ i „plavlje“, najavljujući seriju ciklona koji će preko naših krajeva doneti ono najlepše - pravi zimski ambijent i snežni pokrivač.

Snežni pokrivač i u Beogradu

Meteorolog Ivan Ristić kaže da se 25. decembra završava dominacija Afričkog ciklona, bloka iznad nas koji je doneo maglu i zagađenje, i da iz Rusije stiže u Srbiju hladan vazduh sa košavom koji će doneti sneg.

Ristić očekuje da na istoku i jugoistoku bude najviše snega, i da snežna granica bude oko Zrenjanina ili Novog Sada.

- Prvi sneg koji modeli pokazuju počinje u četvrtak ove nedelje kao pojava sa hladnom košavom. Biće hladno i provejavaće sneg u toku dana, a posle toga kako se bude približavala Nova godine sve su veće šanse za pojavu snega. Sada očekujem ponegde će bude i preko 20 cm snega, dok Beograd očekuje oko 5 cm. Sneg se očekuje na Zlatiboru, Kopaoniku, Beogradu a velike su šanse i u Leskovcu popodne. Na severu i ostalim delovima bez snega padaće kiša – kaže Ristić.

Sneg donose "zeleni" cikloni

Napominje da je usaglašavanje modela potvrdilo njegovu dugoročnu vremensku prognozu, i trenutno se vidi „školski primer ATR bloka na Atlantiku za Novu godinu.

- Sve ide po prognozi, Zelena boja na grafikonu su mali cikloni koji će prolaziti južno, možda čak i preko nas i donosiće sneg. Oko Nove godine nas očekuje prava zimska idila. Hladan arktički vazduh prekriće Evropu, a kod nas će pred kraj godine vazdušni pritisak, a naročito geopotencijal na 500 mb biti u padu što ukazuje na velike šanse da povremeno pada sneg i da se formira snežni pokrivač. Temperature veći deo dana uglavnom ispod nule – kaže Ristić.

Ledeni januar 2026.

Napominje da odavno nije video ovakve mape, odnosno, da svi modeli prognoziraju da će januar biti ispod proseka i velike su šanse da ove godine imamo pravu zimu sa dosta hladnih dana. Trenutno su projekcije da će maksimalna temperatura u januaru biti između -2 i 3 stepeni, a minimalna između -7 i -2 stepeni.

Od 29. decembra će do nas stići još hladniji vazduh što će se osetiti pogotovo na planinama. Najviše snega će biti od 2. januara do pravoslavnog Božića. Ristić kaže da će prva dekada januara biti jako hladna i sa snegom.

- Imaćemo svaki dan mraz. Povremeno će padati sneg. U januaru su još veće šanse za sneg. Biće ga na planinama, ali će i ravničarski predeli biti pod snežnim pokrivačem. Kada dođe do stvaranja snežnog pokrivača temperatura će biti mnogo niža - očekujemo ledene dane. Za to treba sačekati stvaranje snežnog pokrivača, ali čim budemo videli snežni pokrivač možemo očekivati jači mraz, ledene dane. Od 29. decembra dolazi još hladniji vazduh i počinje prava zima – kaže Ristić.

Kakva nas zima čeka

Poručuje da trenutno nema „winter killera“, anticiklona na Atlantiku koji inače guraju topli vazduh iz Afrike prema nama.

- U Evropu se seli beli Božić. Zima će biti u granicama normale ili malo ispod proseka, kao nekada što je bilo. Biće ovo prava zima - zaključuje meteorolog.