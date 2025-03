PATRIJARH PORFIRIJE: Da nikada ne bude mržnje među nama, da se ne zacari nasilje

PATRIJARH srpski Porfirije poželeo je večeras u besedi u hramu Svetog Save da nikada ne bude mržnje među nama, kao i da se ne zacari nasilje u naše duše i među nas.

FOTO: SPC

- Neka bi Bog dao da nikada ne bude mržnje među nama, da se ne zacari nasilje u naše duše i među nas i da nikada ne vidimo jedne druge kao neprijatelje - poručio je patrijarh Porfirije u Hramu, gde je drugog dana Velikog posta služio kanon Svetog Andreja Kritskog, saopštila je SPC.

Besedeći o suštini i smislu vere, istakao je da je to da svojim podvigom, molitvom, kroz pokajanje, ljubavlju i blagodaću Božjom, idemo ka Carstvu Nebeskom.

On je naglasio da je sadržaj samog posta Velike četrdesetnice ono na šta nas poziva i Sveti Jovan Krstitelj, ali i sam Gospod naš Isus Hristos, a to je pokajanje.

- Naravno da je pokajanje za nas - verom i poverenjem u Gospoda - radost, zato što je to duhovno umivanje, duhovno kupanje, duhovni unutarnji preobražaj. To je susret sa samim sobom pred licem Božjim, gde imamo najbolju moguću priliku da prepoznamo šta je to što smo pogrešno i loše učinili, a šta je to što smo trebali da učinimo, a nismo - istakao je u besedi Patrijarh.

Dodao je da ovi dani Velikog posta trebaju da budu otvaranje srca ka Gospodu, ali i otvaranje naših srca jednih ka drugim, a suočeni smo, kako kaže, sa mnogim suprotnostima, sa mnogim nesporazumima i sa dubokim nerazumevanjima i podelama među nama.

- Bez istinskog unutarnjeg preobražaja i bez pokajanja, teško je da to možemo prevazići, a to nije prirodno, nije normalno, ne pripada volji Božjoj o nama, Njegovom planu, o nama. Bog hoće da se razumemo, Bog hoće da imamo u svom srcu mesta za bližnjeg, ma koliko on bio drugačiji. Bog hoće da jedni sa drugima opštimo, da jedni sa drugima razgovaramo, a to je ono o čemu neprestano i govorimo - naglasio je patrijarh Porfirije.

On je u besedi poželeo da Bog da da ovaj post bude post ka miru, ka međusobnom razumevanju, ka ljubavi, ka ispunjavanju Božje zapovesti o ljubavi, koja, kako kaže, ne samo da nas poziva na ljubav jednih prema drugima, nego čak veli da ljubimo i da volimo neprijatelje svoje.

- Neka bi Bog dao da nikada ne bude mržnje među nama, da se ne zacari nasilje u naše duše i među nas i da nikada ne vidimo jedne druge kao neprijatelje, nego kao pripadnike jednog istog tela Hristovog koje se zove Crkva, a u kojem možemo doći do susreta sa Bogom, do poznanja Boga, do poznanja sebe, do samospoznaje, ali i čitavog sveta kao dara Božjeg i bližnjeg kao svog sopstvenog raja - zaključio je patrijarh Porfirije.