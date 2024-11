SPREMITE SE ZA POGORŠANJE VREMENA: Stiže naoblačenje sa pljuskovima, moguć i sneg u ovim krajevima Srbije (FOTO)

NISAM ni znala da je Dragutin u nedelju bio na slavi manastira, jer ni sama ne znam koliko puta je odlazio iz Nikšića do Dečana. Čak je 2019. sa našim bratom Dušanom do svetinje više dana putovao biciklom. Uvek mu je bilo najvažnije da stigne na liturgiju i pričešće, ali i da pomogne monaštvu uz pesmu i rad slaveći Gospoda. Često je i sa svojom grupom "Stazama radosti u Zemlji živih" nosio pomoć našem narodu na KiM, najviše u Orahovac. Zato nas je sve u ponedeljak iznenadilo što je uhapšen. Našoj majci Senki, braći i sestrama, nije bilo svejedno kad smo to čuli, a potom i saznali da mu je određen pritvor do 30 dana, ali verujemo da je to ispit naše vere i da će sve biti u redu.