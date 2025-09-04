VAŽNO OBAVEŠTENJE IZ PIO FONDA: Penzioneri moraju da čuvaju ovaj dokument

IAKO već skoro 10 godina nema obaveze bilo kakvog upisa podataka o stažu u radnu knjižicu, ona nije za bacanje.

Svi podaci upisani zaključno sa 2015. godinom i dalje se koriste kao dokaz pri utvrđivanju staža. Za periode nakon 1. januara 2016. godine knjižica nije relevantna, ali ni štetna: ako je poslodavac nešto upisao, to ne remeti postupak za penziju, kažu u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje na pitanje treba li je čuvati kao uspomenu ili ipak nečemu može da posluži.

Decenijama je radna knjižica važila kao javna isprava na osnovu koje se dokazivao radni staž. Nekada su čak podaci upisani u knjižicu bili dovoljni da se staž prizna i bez ikakvih drugih dokaza. Pre 1972. godine u matičnoj evidenciji se uopšte nisu registrovale prijave na osiguranje, pa je datum početka i kraja rada mogao da se utvrdi pre svega iz radne knjižice.

Međutim, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđa da se staž zvanično utvrđuje na osnovu podataka iz matične evidencije Republičkog fonda PIO, a ne samo na osnovu radne knjižice. Zbog toga mnogi građani znaju iz iskustva da „uredna knjižica” nije isto što i bezbrižan odlazak u penziju. Ako podaci iz radne knjižice nisu potkrepljeni odgovarajućim prijavama u matičnoj evidenciji – od knjižice već dugo nije bilo velike koristi, navode u penzijskom fondu.

Nažalost, kako ističu u „Glasu osiguranika” Fonda PIO, bilo je i zloupotreba. U pojedinim slučajevima u knjižice su naknadno upisivani fiktivni periodi rada. To je bilo naročito izraženo posle raspada SFRJ, kada je bilo teško proveriti podatke u drugim novonastalim državama. Kada su kasnije počeli da važe međudržavni sporazumi i kada je uspostavljena komunikacija između fondova, ovi fiktivni periodi su razotkriveni. Time je knjižica dodatno izgubila na „pouzdanosti” i narušeno je poverenje u nju kao javnu ispravu.

U Fondu PIO ističu da je radna knjižica danas više simbol jednog vremena, ali i dalje može da bude od koristi kao dokument koji čuva sećanje na karijeru, ali i kao dodatni dokaz za staž stečen pre datuma prestanka njene obavezne upotrebe. Moderna vremena donela su i moderna rešenja, pa se tako danas elektronska evidencija smatra apsolutno verodostojnom. Na kraju krajeva, u nju ne može da upiše podatak bilo ko, za razliku od radnih knjižica kod kojih je upravo taj nedostatak često bio zloupotrebljavan. Uz to, više nikada neće niko od nas morati da brine da li poslodavac čuva radnu knjižicu ili se možda slučajno zagubila pri velikom spremanju ili selidbi. I bez nje možete da ostvarite sva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Svako ko lično dođe u Fond PIO može da dobije uverenje o svim evidentiranim podacima. Takođe, uvid u svoje podatke može da se ostvari i korišćenjem e-uprave, uz odgovarajući elektronski sertifikat.

Nema boljeg i jednostavnijeg načina da se izbegnu neprijatna iznenađenja kada dođe vreme za penziju. Kada svako ima uvid u svoje podatke, sigurno više neće brinuti o radnoj knjižici, zaključuju u Fondu PIO.

