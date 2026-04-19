Feljton

Suočavanje srpskog naroda sa novim protivnicima: Zbog vojničkih zasluga, Srbi su postali prvorazredan činilac austrijske državne politike

U SVOM znamenitom delu „Dositej Obradoviću istorijskoj perspektivi XVIII i XIX veka” Mita Kostić je s pravom napisao: „Terezijanski Beč bio je prava etnografska minijaturna slika mnogonarodne Habzburške monarhije”.

Ilustracija: Slika Rudolfa Alta

Svrha ove knjige je da upravo u toj minijaturi pronađe i opiše Srbe i da, bar u glavnim tokovima, ocrta njihov udeo u životu ove moćne carske prestonice. S druge strane, Beč je kroz vekove bio i deo srpske istorijske sudbine, jer su se brojna ključna zbivanja koja su je određivala odlučivala u ovom gradu, na samom izvoru državne vlasti.

Posebno su HVIII i HIH stoleće označavali pravu prekretnicu u istoriji srpskog naroda, koji se, u velikim masama, posle tragične seobe 1690, pojavio na području Austrijske monarhije, pozivajući se, uostalom sasvim opravdano, na svoje vojničke zasluge u austro-turskom ratu i na brojna carska obećanja koja su Srbi dobili učestvujući u ovom sukobu na strani jedne hrišćanske sile.

Prinuđen političkim okolnostima na trajno ostajanje u austrijskoj imperiji, srpski narod i njegovi predvodnici su morali, i protiv svoje volje, da prihvate i sve one društvene, ekonomske i kulturne procese koji su ih postepeno nagonili na što brže prilagođavanje novim uslovima života u jednoj zapadnoevropskoj, modernoj državi. Bio je to proces koji je od Srba zahtevao i aktiviranje nove, ogromne duhovne energije, savlađivanje i prevazilaženje jedne, najčešće neželjene stvarnosti.

Neizbežno je bilo suočavanje sa novim protivnicima, kao što je bila Katoličke crkve i zamke unijaćenja, zatim sa korenitim izmenama načina trgovanja i stvaranjem sopstvenih gradskih središta poput onih u Ugarskoj, silaskom u carske luke, pre svega one u Trstu. Ukratko, nove okolnosti zahtevale su da se najbrižljivije preispita i celokupna stara duhovna baština, svi oni idejni oslonci srpskoga naroda začeti još u vremenima uspona srednjovekovne srpske države.

Jer, nikako ne treba zaboraviti da su predvodnici srpskog naroda u dvema njegovim glavnim seobama na austrijsko područje, 1690. i 1739. godine, bila dva pećka patrijarha, Arsenije III Čarnojević i Arsenije IV Jovanović Šakabenta. Već ta činjenica umnogome je odredila i postupanje Srba u novim tokovima prilagođavanja, prihvatanja ili odbijanja tekovina jedne nove i njima ne uvek naklonjene zapadnoevropske civilizacije.

Neposredan uticaj Beča

MNOGA istorijska zbivanja  vezana za Beč, odnosno za prestonicu su neposredno i bitno uticala i na formiranje moderne nacionalne svesti kod Srba. Posebnom snagom Beč je zračio na kulturu srpskog naroda uopšte; taj snažni uticaj oslabiće tek posle propasti Monarhije 1918. godine, od kada je kod Srba sve prisutniji francuski uticaj.

NOVA ispitivanja austrijskih, mađarskih i naših istoričara osvetlila su u velikoj meri i sve one društvene i političke preobražaje habzburške imperije tokom XVIII i XIX veka. S tim u vezi stoje i napori Srba da im se, na osnovu dobijenih privilegija, prizna neka vrsta corpus separatum-a ili status in statu, a takvi zahtevi - brzo je to postalo jasno - bili su oduvek neprihvatljivi za ugarske staleže.

Drugim rečima, inartikulacija srpskih privilegija preko Sabora u Požunu nailazila je na uobičajeni otpor ugarskih staleža, a legalizovanje jedne „ilirske crkvene države” u okvirima krune Sv. Stefana - pri čemu je za srpske crkvene vođe zahtevana i privilegija vlasti in saecularibus, pa i njeno prostiranje na sve Srbe u Monarhiji - bilo je neprihvatljivo i dosledno odbacivano. Nova osvajanja Habzburgovaca u Podunavlju, u periodu od Požarevačkog do Beogradskog mira, povlačila su za sobom i nužne unutrašnje reforme austrijske države, a naročito njene administracije.

Potvrđuje to i stvaranje brojnih saveta i deputacija, kojima je de facto poverena državna uprava, iako je, razume se, sam vladar zadržao sve prerogative konačnog odlučivanja. U svim tim zamršenim zbivanjima Srbi su postali, pre svega zbog svojih vojničkih zasluga, prvorazredan činilac državne politike u kojoj su se ispreplitali mnogi, često i sasvim suprotni interesi. Srbi su se, tako, sticajem mnogih okolnosti našli između carskih interesa habzburške kuće i neprestane opozicije ugarskih staleža, a ta okolnost pratiće ih sve do propasti austrougarske države 1918. godine.

Iako je istorija grada Beča temeljno istražena, a pojedina razdoblja austrijske prošlosti - na primer turska opsada Beča 1683. godine, ili početak XX veka, pa i vladavina carice Marije Terezije i Josifa II - prikazana i osvetljena zahvaljujući velikim, istraživačkim izložbama i sintezama, Srbi i srpska problematika, nažalost, jedva da postoje u svesti austrijskih naučnika. Razume se da takvo stanje ne doprinosi naučnoj istini, zbog čega je slika celine Austrije kao mnogonarodne države nepotpuna, oštećena, ponekad i opterećena nepotrebnom pristrasnošću, predrasudama, i uskogrudim shvatanjima koja uvek idu na sopstvenu štetu.

UOČAVAJUĆI sve te slabosti, trebalo bi bar donekle ispraviti te nepravde prema srpskom narodu i njegovom udelu u životu austrijske države. Posebna pažnja je obraćena na brojne njegove naučnike koji su već davno, oslanjajući se na svoja, izvorna istraživanja, upotpunjavali sliku političkog i kulturnog razvitka austrijske države. Tu su, pre svega radovi Alekse Ivića, Radoslava M. Grujića, Nikole Radojčića, Mite Kostića, Slavka Gavrilovića, Vasilija Đ. Krestića, čija su dela u evropskoj istoriografiji najčešće prećutana ili ignorisana, čemu je verovatno doprinela i jezička barijera.

Njihovim rezultatima priključeni su i radovi istoričara umetnosti, koji su takođe doprineli boljem i celovitijem sagledavanju srpske prisutnosti u Beču. Trudili smo se da rasvetlimo ulogu Beča kao političke i kulturne prestonice i da podvučemo njegovo zračenje u svim procesima srpske evropeizacije. 

SUTRA: SLIKA STARE OTADžBINE SPAS OD ASIMILACIJE

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Rekordni rezultati i rast na domaćem tržištu: Telekom Srbija ostvario prihode od 2,3 milijarde evra, profit 1,3 milijarde
Društvo

0 1

Rekordni rezultati i rast na domaćem tržištu: Telekom Srbija ostvario prihode od 2,3 milijarde evra, profit 1,3 milijarde

GENERALNI direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, saopštio je danas poslovne rezultate kompanije u prethodnoj godini: na nivou grupacije ostvareni su prihodi od 2,3 milijarde evra, dok je operativni profit dostigao 1,3 milijarde evra. Najveći doprinos tom rezultatu daje tržište Srbije, gde je prihod iznosio 1,65 milijardi evra, a operativni profit 960 miliona.

20. 04. 2026. u 13:01

Politika
Tenis
Fudbal
Patila sam, nisam imala sreće u ljubavi: Tanja Bošković iskreno - Frajeri su me ostavljali brzo, bez objašnjenja

Patila sam, nisam imala sreće u ljubavi: Tanja Bošković iskreno - "Frajeri su me ostavljali brzo, bez objašnjenja"