Vremenski rolerkoster: Ovim tempom smenjivaće se sunce, kiša i vetar narednih dana
U SUBOTU 2. maja ujutro u centralnoj i južnoj Srbiji rasprostranjena pojava slabog prizemnog mraza.
U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sredinom dana i posle podne očekuju se uglavnom južnije od Save i Dunava. Na planinama kratkotrajno provejavanje snega. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 17 do 21 stepeni.
U nedelju 3. maja u jutarnjim satima biće izolovana pojava slabog prizemnog mraza na jugu Srbije. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz dnevni razvoj oblačnosti, lokalna pojava kiše ili pljuska očekuje se u južnim i istočnim delovima zemlje kao retka pojava. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju pojačan.
Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša od 17 do 24 stepeni.
Nakon hladnog jutra, u ponedeljak 4. maja ponegde će biti sa prizemnim mrazem, u toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11, a najviša od 22 do 26 stepeni.
(RTS)
