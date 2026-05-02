Društvo

Danas slavimo Prepodobnog Jovana Vethopešternika i Blaženu Matronu Moskovsku: Svetiteljai koji su veru živeli kroz molitvu, skromnost i duh

V.N.

02. 05. 2026. u 06:41

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik svetitelja koji su svoj život posvetili molitvi, podvigu i duhovnoj snazi, ostavljajući trajno nasleđe pravoslavnoj tradiciji.

Foto: Unsplash/andriytod

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen Prepodobnom Jovanu Vethopešterniku i Blaženoj Matroni Moskovskoj, svetiteljima koji su kroz različite epohe i životne okolnosti postali simboli podvižništva, vere i služenja Bogu i ljudima.

Prepodobni Jovan Vethopešternik

Prepodobni Jovan Vethopešternik bio je monah i podvižnik koji je živeo i delovao u čuvenoj Vethoj Lavri svetog Haritona u Palestini, nedaleko od Jerusalima. Još od mladosti, prema predanju, napustio je rodni kraj i svetovni život, rukovođen dubokom verom i željom za duhovnim životom. Nakon dolaska u Jerusalim, poklonio se svetim mestima, a potom se nastanio u Vethoj Lavri, jednoj od najstarijih monaških porodica u Palestinskoj pustinji. Tamo je prihvatio monaški podvig i vremenom bio udostojen i svešteničkog čina, zbog izuzetnog duhovnog života i vrline.

Živeo je u strogoj askezi — u postu, molitvi, bdenju i stalnom sećanju na smrt, nastojeći da potpuno obuzda telesne strasti i usmeri život ka duhovnom savršenstvu. Predanje ga opisuje kao čoveka koji je "postao zemaljski anđeo u telu", a upokojio se u dubokoj starosti u VIII veku.

Naziv Vethopešternik potiče od same istorije mesta u kojem je živeo. Vetha Lavra je, prema predanju, prvobitno bila razbojnička pećina u kojoj je kasnije osnovana monaška zajednica, a upravo u toj pećini je i Jovan proveo svoj podvižnički život, zbog čega je i dobio ovaj naziv.

Blažena Matrona Moskovska

Blažena Matrona Moskovska rođena je 1881. godine u Tulskoj oblasti u Rusiji, u siromašnoj seoskoj porodici. Od rođenja je bila slepa, ali je, prema predanju, još od detinjstva pokazivala izuzetnu duhovnu snagu i dar da pomaže ljudima u nevolji.

Tokom života posetila je brojna sveta mesta širom Rusije, a veći deo života provela je u Moskvi, gde je svakodnevno primala veliki broj ljudi koji su joj dolazili po savet, utehu i molitvu. Vernici su je smatrali osobom duboke duhovnosti, koja je saosećala sa ljudima i nesebično im pomagala.

Upokojila se 1952. godine, a sahranjena je po sopstvenoj želji u blizini crkve na Danilovskom groblju u Moskvi. Njeno poštovanje među vernicima vremenom je sve više raslo, a 1998. godine njene mošti su prenete u Pokrovski ženski manastir u Moskvi, koji je danas jedno od najposećenijih mesta pravoslavnih hodočašća.

