GRAĐANI Pančeva okupili su se u velikom broju da dočekaju predsednika Aleksandra Vučića, koji prisustvuje otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo".

Obraćanje Vučića

- Posebno sam srećan što smo za 1. maj ovde, da slavimo budućnost rada. Danas jasno vidimo budućnost koja nije apstraktna. Ovo je simbol vere u mlade naraštaje. Mladi su odlazili zato što su na drugim mestima imali bolju priliku, a to je obraovanje i privredni ambijent. Upravo to nudi ovaj centar - priliku. Samo mi moramo da naučimo da imamo veću pokretljivost, da menjamo sebe i učimo neke nove stvari. Iza ovih zidova smo videli automehaničarske radionice, bravarske radionice... Obrazovanje teorijsko odavno nije dovoljno. Moramo od kada smo mali da učimo, ali i da radimo. Dualno obrazovanje je pedagoški koncept koji služi kao most između učionice i privrede. U kabinetima ovog centra nalazi se nova računarska oprema. Ono što bih voleo jeste da kod naših srpskih kompanija vidim veći interes. Sve ovo služi da bi vas pripremilo za život. Tu smo pokušali da se ugledamo na najjače ekonomije, na Nemačku, Švajcarsku. Mi u obrazovau imamo 10 nedelja godišnje manje nego Švajcarska. Ajde kažite mi kako ćemo to da nadoknadimo. Šta mislite što su uspešniji? Moraćemo svi sebe da menjamo da bismo bili uspešniji, bolji - kazao je predsednik.

Vučić je kazao da je bilo teško ući u ovo, mnogo otpora.

- Ovo su ogromne promene, koje donose strahovit progres za zemlju. Hvala profesorima, đacima i njihovim roditeljima - rekao je.

- Ja ću uskoro imati večeru sa predstavncima srpskih kompanija pa ću da ih zamolim da se uključe u ovo - poručio je Vučić.

Pitanja novinara

Na pitanje o ugovoru Instituta u Vinči i ruskog Rosatoma, što se našlo na meti napada medija u regionu, Vučić je poručio:

- Na to mi je toliko glupo da odgovorim da nemam reči. Mi se mučimo, da pravimo neke lekove, a oni misle da pravimo atomsku bombu. Bezveze mi je da odgovaram na to, široko im je polje kada hoće hoće da lupaju gluposti - rekao je on.

Na inicijativu kongresmena da se tzv. Kosovo integriše u NATO, predsednik kaže da su to radili preko Hrvatske kroz vojni savez.

- Imaćemo uskoro nekakve važne vežbe, razgovaramo sa SAD, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se to ne dogodi. Postoje četiri članice NATO koje nisu priznale Kosovo. Hajde da sačekamo da vidimo - dodaje Vučić.

- Ne razumem ljude koji čeznu za tim da rade što manje. Jedino što me pitate kada ćemo manje da radimo. Znate kolika nam je stopa bolovanja, kada dođu letnji radovi na njivi ide i na 30 posto. Kada se dobije stalni rad, sa doktorom dogovor. Ja se nikada neću zalagati za nerad. Nagledao sam se ja te mode. Možeš da živiš dobro samo ako radiš. Ne znam kako to ljudi ne vide. Neka izađu sa sloganom - nerad pobeđuje, a platiće neko drugi. Što nam nisu puteve, pruge sagradili.

Na pitanje kako komentariše izjavu Danijela Raspopovića, da se za zdravlje građana interesuje samo u kamapanji, podsetio je šta je sve urađeno, kaže da je urađen kompletan klinički centar u Nišu, Novom Sadu, kovid bolnice.

- Klinički centar u Beograd je kao spejs-šatl. Uskoro gradimo porodilišta u Nišu, Beogradu. Imam samo jedno kontra-pitanje, jednu mi bolnicu navedi koju su uradili, u celoj Srbiji. Opljačkali sve fabrike, para kao pleve bilo. Ljut sam jer sam rekao povedite računa o ljudima, napravite pokretne ambulante, nije teško da ode da pregleda ljude. Tri meseca ima da sam rekao, posle tri meseca dobijam odgovor - procedura. Posle tri meseca šta smo uradili - ništa. Lično hoću da odem u nekoliko sela. Uskoro krećemo sa izgradnjom kliničkog centra Kragujevac. Takvo je vreme došlo, papir i društvene mreže trpe sve. Ja verujem u rad, Srbiju, budućnost.

O brzoj saobraćajnici Pančevo-Vršac-Vatin, Vučić kaže:

- Imamo tu jedan problem - da li da radimo sektor C, koji nam neće biti manje od 1,5 milijardi evra, to je most kod Vinče preko Dunava, koji je za Pančevo od ključnog značaja, ili da radimo brzu saobraćajnicu prema Vršcu i rumunskoj granici. I ovo prvo nismo stavili uopšte u plan, a morali smo da stavimo. Sad nam zavisi od situacije u svetu, kako i šta. Dobićete odgovor do Vidovdana od mene. Ne znam da procenimo koji je važniji. Ako pitate stručnjake oni će reći da je sektor C važniji. Ako pitate ljude koji žive u banatu, oni će vam reći brza saobraćajnica, zato što to povezuje dva najveća grada u južnom Banatu. Objektivno je ovaj prvi važniji, ali je ovaj drugi mnogo jeftiniji, pa mi je bliži srcu u ovom trenutku. Obavestiću vas za Vidovdan. Ne mogu uvek ljude da obradujem. Pogledajte koliko auto-puteva gradimo, značiće mnogo ljudima to što radimo. Iako neki zvižde vozovima. Ja sam svašta video, ali da prolazi voz novoizgrađenim mostom i da neko zviždi vozu koji prolazi, majko rođena. Bog nek mi oprosti, ja to video nisam nikada.

Obraćanje ambasadorke Konrad

Nemačka ambasadorka Anke Konrad kazala je da joj je zadovoljstvo što prisustvuje otvaranju centra za dualno obrazovanje.

- Pozitivna reakcija učenika i poslodavaca potvrđuje ovaj pristup. Uloženo je 60 miliona evra, od čega su 10 miliona bespovratna sredstva. Rezultat se vidi ovde u Pančevu. Planirano je da se ova podrška nastavi, fokus je na infrastrukturi. Nemačka razvojna saradnja u Srbiji traje 25 godina - kazala je Konrad.

Obilazak trening centra

Predsednik obilazi trening centar.

Pitao je jednog učenika šta želi da postane, na šta je on rekao automehaničar.

- Odličan si izbor napravio - kazao je predsednik.

- Problem je što nemamo dovoljno srpskih kompanija uključenih u dualno obrazovanje. U Nemačkoj 400 hiljada kompanija je uključeno, kod nas 1.200, i to uglavnom strane. Mi ćemo morati sebe i svoje navike da menjamo, bez toga nema budućnosti - naveo je Vučić.

Kaže da je razgovarao sa švajcarskim predsednikom Gi Parmelanom. Porazgovarao je i sa devojčicom iz Omoljice, vukovcem, koja se obučava u ovom centru.

- Tebi sada ide normalno srednja stručna škola, kada kreće bilo kakav staž? Odmah I dobija platu za ovo - rekao je.

Naglasio je da su zemlje poput Nemačke i Danske ostvarile ogromne privredne uspehe zahvaljujući dualnom obrazovanju.

- I mi smo imali problem sa time, a onda smo tu zaostali i moramo da regenerišemo. Ako će ona da ima 1.500 evra platu, onda je to sasvim drugačije. To deca moraju da znaju, a ne da čekaju posao od 800 evra koji je nešto lakši. Ona posle može da završi fakultet i da radi šta želi, a da ima odličnu platu - dodaje predsednik.

Obišao je i mašinsku i robotičku radionicu.

- CNC operatera nam treba samo tako - naglasio je Vučić.

Kod nas obuka traje 10 nedelja kraće nego u Švajcarskoj, kazao je on.

Mladićima koji se obučavaju za rad na CNC mašinama kazao je da su odlično izabrali.

- Svaka vam čast deco, odlično ste izabrali. I zahvalite se roditeljima na tome. Verujte mi, za 10 godina ćete znati zašto sam vam to rekao.

Vučić se obratio građanima

Predsednik se obrati okupljenim građanima.

Rekao je da su u Pančevo već dovedene dve velike fabrike, CTF i Brose, i izrazio uverenje da će ih biti još u budućnosti. Naveo je da je ostalo i da se završe radovi na rekonstrukciji Gimnazije ''Uroš Predić'' u Pančevu, rekonstrukciji vodovodne mreže u Vojlovici i vodovod Banatsko Novo Selo - Kačarevo.

- Ali i mnogo puteva po okolnim mestima, da dodatno podignemo Pančevo, ali ne samo Pančevo, već i sve okolne opštine, od Opova, Alibunara, Kovina i sve druge opštine Južnobanatskog okruga. Moraćemo još mnogo da radimo i u Beloj Crkvi, Vršcu, Plandištu i verujem da ćemo imati snage svi zajedno da to učinimo - rekao je Vučić.

- Godinu i nešto dana su vas maltretirali, protestovali, čak i zbog izgradnje igrališta za decu. Nikada ništa nisu uradili za ovaj grad. Uveren sam da ćemo uspeti da sačuvamo životni standard građana i da ga unapredimo. Za nas je na kraju krajeva najvažnije da sačuvamo mir i stabilnost. Čestitam vam Praznik rada. Bez rada napretka nema. Hvala vam na predivnom dočeku. Uskoro se spremite, Srbija pobeđuje - kazao je Vučić.

"Aco, Srbine" uzvikivali su okupljeni građani.

Više od tri hiljade ljudi dočekalo predsednika

Okupljeni su razvili transparente "Vučiću, južni Banat je uz tebe", kao i "Srbija pobeđuje".

U Pančevu su i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predsednica Pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković.