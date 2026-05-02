Helikopter ne zna da li upravlja žena, ili muškarac: Potporučnik Jelena Stević, prva žena sa "letačkim znakom" po modelu VS za civile (FOTO)

KAO dete je dizala pogled čim čuje zvuk helikoptera, pratila ga je pogledom, sve dok god može da se u daljini razazna. Danas, sećajući se tog perioda, dvadesetosmogodišnji potporučnik Jelena Stević sedi u kabini vojnog helikoptera i radi posao o kome je maštala.

Svršeni je polaznik Vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije, uspešno je savladala selekciju i letačku obuku u 890. mešovitoj helikopterskoj eskadrili i dobila "letački znak", čime je postala prva žena po modelu koji je Vojska Srbije otvorila za civile.

Srećemo je na Vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici. Helikopter upravo poleće sa piste, drugi mu ulazi u putanju sa naše tačke gledišta. Njene kolege su u vazduhu, a ona povremeno podigne pogled ka nebu.

Kaže se: Ako na zemlji znaš za pet, gore ćeš znati za tri

- Obuka je kompleksna i izazovna za svakog kandidata koji želi da se bavi ovim poslom, bez obzira na pol, jer zahteva mnogo znanja, discipline i veština - govori nam potporučnik Jelena. - Svaki let traži veliku odgovornost, dobru pripremu i koncentraciju, kao i sposobnost procene situacije i donošenja odluka u pravom trenutku. A što se tiče toga što sam žena, to mi ne predstavlja prepreku, niti to tako doživljavam, već, naprotiv, to mi je dodatna motivacija. Mašina ne prepoznaje da li njom upravlja muškarac ili žena.

Iznad nas ponovo preleće helikopter. Ona ga pogleda kratko, pa nastavi:

- Novi model obuke razlikuje se od drugih po tome što sada mogu da se prijave i kandidati koji su završili civilne fakultete i imaju minimum 240 ESPB bodova. Prolazimo istu selekciju kao i kandidati sa Vojne akademije.

Otvorene kapije vojnih aerodroma Svi koji žele da se bliže upoznaju sa pozivom vojnog pilota, imaće prilike da to i urade 16. maja kada će kapije vojnih aerodroma „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i „Narednik-pilot Mihailo Petrović“ u Nišu biti otvorene za javnost. Na manifestaciji Otvoreni dan građani će biti u prilici da razgovaraju sa vojnim pilotima, da izbliza vide neke od najmoćnijih i najnovijih vazduhoplova Ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije i da se fotografišu.

Jelena je završila biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu.

- Kada sam završila master studije, pojavio se konkurs i prijavila sam se. Posle mnogo godina, ukazala se prilika da radim ono što sam oduvek želela.

Nije joj žao što se neće baviti onim što je studirala.

- Da nisam završila fakultet, ne bih mogla da budem ovde. Sve ima svoje mesto u životu - kaže.



U vazduhu se ne oslanjamo na emocije, već na procedure

- Primljena sam sa 26 godina, uhvatila sam poslednji voz - kroz šalu govori Jelena. - Posle prijave upućeni smo na medicinsko-psihološku procenu. Mi koji smo prošli otišli smo na dvonedeljnu obuku u 63. padobransku brigadu u Nišu. Posle te obuke imali smo dva padobranska skoka, a onda smo se vratili ovde i počelo je selektivno letenje. Imala sam deset sati letenja na školsko-trenažnom avionu "utva 75". A onda smo prošli još jednu selekciju posle koje smo otišli na Vojnu akademiju. Tokom prva tri meseca imali smo osnovnu vojničku obuku, dok smo u naredna tri savladali letenje u eskadrili. Tada sam dobila prvi oficirski čin - potporučnika i vratila se u jedinicu gde sam nastavila obuku.

Gledamo helikopter Airbus H145. Jelena tek treba da savlada kako njime da upravlja. Trenutno leti na helikopteru "gazela".

- U ovom poslu moramo konstantno da dokazujemo znanje i sposobnosti, da budemo bolji iz leta u let. Moj cilj je bio da stvorim sigurnost u svakom letu. Priprema je najvažnija, jer u vazduhu nema vremena za razmišljanje. Kaže se: ako na zemlji znaš za pet, gore ćeš znati za tri. Moramo uvek biti korak ispred letelice, da znamo unapred šta sledi. Posao pilota traži dosta odricanja, potrebne su velika odgovornost, priprema, velika koncentracija, procena rizika, procena situacije, to je nešto što mora da odlikuje svakog pilota, kao i smirenost u stresnim situacijama i ono najvažnije - timski rad i duh.

Jelena se priprema pre svakog leta.

- Onako kako se pripremimo na zemlji tako ćemo odraditi u vazduhu. Polećemo tek kad dobijemo podatke o vremenskim uslovima. Priča se ne završava kad se spustimo na zemlju. Tada svi zajedno analiziramo letove koji su bili tog dana, razmenjujemo iskustva i utiske, šta smo mogli da uradimo bolje i na osnovu toga stičemo iskustvo za naredni let.

Noć - najzahtevnija - NOĆNO letenje je najizazovnije, a i najzahtevnije - kaže Jelena. - Noću ima manje orijentira, pa se pilot više oslanja na instrumente nego na ono što vidi napolju. Svetlosni orijentiri mogu da zavaraju, da deluju bliže ili dalje nego što jesu. Zato je važno pratiti instrumente. Za noćno letenje potrebne su dobra priprema i orijentacija u prostoru.

Jelena govori kako se osećala kada je počela da leti sama.

- Strahu nije mesto u ovom poslu, kao ni panici. U početku sam više osećala strahopoštovanje nego strah. Vremenom sam naučila da to prevaziđem kroz znanje i odluke koje donosim tokom leta. Kada se pojavi problem, on se rešava korak po korak. Ne oslanjamo se na emocije, već na procedure. Nijednog trenutka nisam pomislila da neću uspeti, fokusirana sam na napredak i učenje. Tokom obuke naučili smo da donosimo brze i ispravne odluke pod pritiskom.

Kaže da su joj najviše pomogle kolege.

U ovaj posao uveli su me avanturistički duh i ljubav prema otadžbini

- Timski rad je u ovom poslu presudan. Piloti, kontrolori letenja, tehničari moraju da razmenjuju precizne informacije. I najmanji nesporazum može dovesti do ozbiljnih posledica.

Za Jelenu je najlepši trenutak kad se odvoji od zemlje.

- Tada sve izgleda sitno, nema gužve, nema buke. Horizont je beskrajan i javlja se osećaj slobode. Letela sam iznad Srema, Banata i Bačke. Mene je u ovaj posao uveli avanturistički duh i ljubav prema otadžbini. Preporučujem ga svim mladim ljudima koji vole svoju zemlju i maštaju o letenju. Ovaj posao spaja disciplinu, hrabrost i odgovornost.